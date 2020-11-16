Телефонные мошенники представляются налоговиками и требуют деньги

Мошенники представляются налоговиками и требуют деньги с жителей Кировоградщины.

Главное управление ГНС в Кировоградской области сообщает о том, что к субъектам хозяйствования Кировоградщины обращаются неизвестные лица под видом руководства областного управления налоговой службы и требуют денежные средства.

Просим быть осмотрительными: в случае поступления звонков от имени руководства и работников Главного управления ГНС в Кировоградской области с целью получения средств или выдвижения других незаконных требований следует сразу сообщать об этом по телефону (0522) 36-69-44.