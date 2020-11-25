Microsoft упростит удаление файлов в Windows 10, которые заблокированы «Проводником»

По умолчанию Windows 10 не позволяет удалять, перемещать или переименовывать файлы, открытые в других приложениях. Для изменения заблокированных файлов пользователю необходимо идентифицировать и закрыть приложение, которое их использует. Определить такое приложение не всегда легко, но Microsoft намерена упростить этот процесс, добавив соответствующий инструмент в набор утилит PowerToys.

В большинстве случаев «Проводник» явно указывает на какое-то определённое приложение, использующее файл, который пользователь пытается удалить. Однако так бывает не всегда, и в некоторых случаях отыскать нужное приложение достаточно непросто. Кроме того, файл может оставаться заблокированным из-за выполняющихся фоновых процессов даже после закрытия приложения, на которое указывал «Проводник».

В настоящее время определить, каким именно приложением или процессом используется какой-либо файл, можно с помощью приложения Process Explorer. Проблема этого продукта в том, что он создавался для опытных пользователей и успешно взаимодействовать с ним сможет не каждый.

Очевидно, что разработчики из Microsoft понимают это, поскольку они намерены предложить пользователям более простой вариант поиска приложений, которые используют тот или иной файл в Windows 10. Этот инструмент появится в будущей версии набора утилит PowerToys, который будет выпущен в следующем году. Ожидается, что для поиска приложений, которые блокируют изменение файлов, будет предложено использовать простой и современный интерфейс. Этот же инструмент позволит завершать работу приложений, которые препятствуют изменению каких-либо файлов.