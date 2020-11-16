Hyundai представила удлиненную версию кроссовера Tucson (фото)

Автопроизводитель из Южной Кореи представил новый кроссовер Tucson L для китайского рынка. Премьера авто состоялась на выставке в Гуанчжоу.
Кроме удлиненной колесной базы, у новинки есть еще ряд отличий от обычной версии модели. В частности, иное размещение патрубков выхлопной системы, тонированные фары и задние фонари, а также большой экран мультимедийной системы в середине машины.
Авто будет предлагаться с двумя силовыми установками: 1,5-литровым турбомотором мощностью 170 л.с., работающим в паре с 7-ступенчатой коробкой передач DCT или 2-литровым турбоагрегатом отдачей в 240 сил в тандеме с 8-скоростным «автоматом».
Производство удлиненной версии Hyundai Tucson L будет налажено на китайском заводе Beijing-Hyundai.
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