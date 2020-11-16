Audi и Porsche готовят электрические кроссоверы

Компании Audi и Porsche представят электрические кроссоверы уже в 2022 году.
Об этом сообщает пресс-служба концерна VAG. В соответствии с планами развития, к 2029 году концерн намерен представить 75 электрических и 60 гибридных моделей.
О появлении электрической версии Porsche Macan мы уже рассказывали, а теперь в концерне подтвердили появление в гамме Audi электрического Q5 e-tron.
Audi Q5 e-tron будет использовать платформу МEВ, которая уже нашла свое применение на представленных в этом году электрических кроссоверах Skoda Enyaq iV и VW iD4.
На выбор покупателям будут предложены несколько вариантов батарей и электромоторов. Базовая версия получит один двигатель и привод на передние колеса, а для более мощной модификации будут доступны два электромотора и полноприводная трансмиссия.
Что касается Porsche Macan, то его электрическая версия будет отличаться по дизайну от одноименных автомобилей с традиционным ДВС. Кроме того, в отличие от Audi Q5 e-tron, электрический Macan будет построен на новой платформе Premium Platform Electric (PPE), в создании которой участвуют специалисты Audi и Porsche. Кроме того, эта же платформа будет использоваться для создания электромобилей совместно с китайскими партнерами из компании FAW.
Macan EV будет также предложен в нескольких вариантах исполнения, а для топовой версии возможно использование четырех компактных электромоторов, для индивидуального привода каждого из колес. Подобное решение позволит обеспечить высокие динамические характеристики.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Сколько платят за газ в Украине и в странах ЕСВчера, 16:30 - 1369 13
Мошенники «клонируют» номера телефонов опрометчивых киевлян и набирают на них онлайн-кредитовВчера, 16:45 - 16557 10
В приложении monobank появилась новая функцияВчера, 09:33 - 6435 9
В Украине цены на "коронавирусные" тесты завышены в десятки раз - СМИВчера, 12:16 - 1714 7
У Зеленского подтвердили возможное введение локдауна в УкраинеВчера, 19:36 - 910 4
Мошенники «клонируют» номера телефонов опрометчивых киевлян и набирают на них онлайн-кредитовВчера, 16:45 - 16557 10
В приложении monobank появилась новая функцияВчера, 09:33 - 6435 9
"Укрзализныця" запустит из Киева новый "Интерсити"Вчера, 08:14 - 5271
Зеленский анонсировал выплаты ФЛП (видео)Вчера, 15:00 - 2885 3
Как погасить долг по исполнительному производствуВчера, 12:00 - 2867 2
Toyota запатентовала дрон для заправки автомобилей прямо в дороге20.11.2020, 12:10 - 944 2
Во Франции официально запустили 5G18.11.2020, 13:10 - 718 4
SpaceX запустила регулярный маршрут в космос16.11.2020, 12:10 - 896
Украинская компания придумала, как сделать обычные купе поездов двухэтажными (фото)13.11.2020, 11:56 - 4279 22
В Южной Корее протестировали беспилотные летающие такси (фото, видео)12.11.2020, 11:57 - 1399