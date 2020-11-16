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Audi и Porsche готовят электрические кроссоверы

Audi и Porsche готовят электрические кроссоверы

Компании Audi и Porsche представят электрические кроссоверы уже в 2022 году.

Об этом сообщает пресс-служба концерна VAG. В соответствии с планами развития, к 2029 году концерн намерен представить 75 электрических и 60 гибридных моделей.

О появлении электрической версии Porsche Macan мы уже рассказывали, а теперь в концерне подтвердили появление в гамме Audi электрического Q5 e-tron.

Audi Q5 e-tron будет использовать платформу МEВ, которая уже нашла свое применение на представленных в этом году электрических кроссоверах Skoda Enyaq iV и VW iD4.

На выбор покупателям будут предложены несколько вариантов батарей и электромоторов. Базовая версия получит один двигатель и привод на передние колеса, а для более мощной модификации будут доступны два электромотора и полноприводная трансмиссия.

Что касается Porsche Macan, то его электрическая версия будет отличаться по дизайну от одноименных автомобилей с традиционным ДВС. Кроме того, в отличие от Audi Q5 e-tron, электрический Macan будет построен на новой платформе Premium Platform Electric (PPE), в создании которой участвуют специалисты Audi и Porsche. Кроме того, эта же платформа будет использоваться для создания электромобилей совместно с китайскими партнерами из компании FAW.

Macan EV будет также предложен в нескольких вариантах исполнения, а для топовой версии возможно использование четырех компактных электромоторов, для индивидуального привода каждого из колес. Подобное решение позволит обеспечить высокие динамические характеристики.

По материалам Обозреватель
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