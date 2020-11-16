Штрафы за нарушения работы с РРО в 2020-2021 (инфографика)

Применение РРО обязательно, если плательщик единого налога второй-четвертой групп в календарном году превысил объем дохода 1 млн гривен. Однако не все предприниматели добросовестно соблюдают правила по применению регистраторов расчетных операций. Поэтому налоговики решили напомнить о штрафах за нарушения работы с РРО.

Основные финансовые санкции:

за неприменение РРО /ПРРО, проведение операции на неполную сумму стоимости товара или несоответствие суммы наличных: за первое нарушение штраф в размере 10% стоимости проданных товаров, за следующее нарушение – 50%;

за то, что не создана контрольная лента – 30 необлагаемых минимумов (510 грн);

за не запрограммированное наименование, цену, количество товара в РРО – 5 необлагаемых минимумов (85 грн);

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за не запрограммированное УКТ ВЭД (подакцизные товары) – 300 необлагаемых минимумов (5100 грн).

Напомним, 20 сентября 2019 года Верховная Рада приняла законопроекты 1053-1 и 1073 о детенизации расчетов в сфере торговли и услуг, предусматривающих применение программного обеспечения регистраторов расчетных операций (РРО).

Справка Finance.ua:

В последнее время появилось много мифов вокруг РРО . В налоговой решили их опровергнуть.