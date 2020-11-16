Штрафы за нарушения работы с РРО в 2020-2021 (инфографика)

Применение РРО обязательно, если плательщик единого налога второй-четвертой групп в календарном году превысил объем дохода 1 млн гривен. Однако не все предприниматели добросовестно соблюдают правила по применению регистраторов расчетных операций. Поэтому налоговики решили напомнить о штрафах за нарушения работы с РРО.
Основные финансовые санкции:
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Напомним, 20 сентября 2019 года Верховная Рада приняла законопроекты 1053-1 и 1073 о детенизации расчетов в сфере торговли и услуг, предусматривающих применение программного обеспечения регистраторов расчетных операций (РРО).
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