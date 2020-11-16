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В ближайшие 5 лет я не вижу экономического роста в Украине, - Хмельницкий

В ближайшие 5 лет я не вижу экономического роста в Украине, - Хмельницкий

В ближайшие пять лет в Украине не стоит ожидать быстрого экономического роста. Такое положение дел обусловлено двумя трендами — демографической ситуацией в стране, при которой смертность превышает рождаемость, и сокращением количества работающего населения. В таких реалиях подтолкнуть страну к экономическому росту может только развитие производства.

Об этом в ходе Business Wisdom Summit 2020 рассказал основатель холдинговой компании UFuture Василий Хмельницкий.

По словам предпринимателя, за последние 20 лет население Украины сократилось примерно на 8 миллионов человек. И речь идет не только о том, что смертность в стране превышает рождаемость. Помимо этого, Украина занимает восьмое место среди стран мира по уровню миграции трудоспособного населения, а если этот фактор сопоставить с количеством населения — то даже второе. Из-за этого государство теряет наиболее работоспособных людей в возрасте от 24 до 64 лет, а на одного работающего человека в Украине приходится один пенсионер. Если такая тенденция сохранится, то через 10-25 лет на одного работающего украинца статистически будет приходится 1,3 пенсионера, отметил Хмельницкий.

Стимулировать в таких реалиях экономический рост страны могло бы развитие производства как двигателя экономики, как это происходит в развивающихся странах с растущей экономикой. В то же время, в Украине за последние 30 лет производство сократилось на 50%.

“Производство напрямую связано с экономическим ростом, — говорит Хмельницкий. — Я вижу, что в ближайшее время у нас нет программ поддержки, производство падает. Поэтому, если говорить откровенно, на ближайшие пять лет я, как предприниматель, не вижу экономического роста в нашей стране. Может быть, формально гривна будет расти, бюджет будет расти. Но если прагматично, то такого не будет”.

В то же время, как подчеркнул спикер, проблемы и возможности зарабатывать деньги и поднимать экономику близки друг к другу, и производство — это новая возможность для развития Украины.

“Во время пандемии и кризиса мы видим, что множество мировых компаний, стран поняли опасность производства всей продукции в Китае. Они видят, что если Китай закроется, 50% товаров в мире не будет поставляться. И это есть наша возможность. У нас, все-таки, есть таланты, еще остались работоспособные люди. У Украины суперкрутая локация, позволяющая быстро добраться до любой страны. Более того, мы можем сделать быстро, а это означает, что товар можно поставлять меньшими партиями, а это дороже. У нас дешевая рабочая сила. В экономическом понятии это плохо, нужно, чтобы люди много зарабатывали, а значит — много тратили. Но временно это наше преимущество, временно мы можем дешево и качественно выпускать товар и поставлять его по всему миру”, — отметил предприниматель.

Помимо этого Хмельницкий добавил, что производство — это не обязательно миллионы или десятки миллионов долларов. На сегодняшний день в мире продается большое количество доступного оборудования, которое поможет начать выпускать разнообразный товар в Украине и продавать его по всему миру. А за счет недорогой рабочей силы и легкому доступу к европейским странам и их рынкам Украина может быть конкурентоспособным торговым партнером.

По материалам Дело
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