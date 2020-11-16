Мошенники «клонируют» номера телефонов опрометчивых киевлян и набирают на них онлайн-кредитов

Большой популярностью в Украине и, в частности в Киеве, пользуется услуга онлайн-кредитов. Чтобы взять деньги в долг, достаточно всего лишь номера мобильного телефона, а дальше – дело техники афериста и неосмотрительности жертвы. Журналисты программы «Київ.Тижневик» телеканала «Киев» пообщались с киевлянами, попавшими «на крючок» таких мошенников.
Татьяна стесняется открывать лицо и связалась с нашим журналистом по Скайпу. Говорит: стала жертвой мошенников, которые сначала похитили ее номер мобильного, а теперь она страдает от угроз коллекторов.
История началась с обычного звонка якобы от оператора мобильной связи (на самом деле – мошенника или его сообщника).
«Сказал, что мой телефон стоит в очереди на блокирование и чтобы номер не заблокировали, ему нужно сказать три номера телефонов, с которыми я больше всего общаюсь… я сказала. После этого у меня пропала связь на телефоне», – рассказывает женщина.
Далее мошенники получили доступ к гугл-аккаунту Татьяны, всем персональным данным и фотографиям с документами. После чего виртуально списали деньги с помощью мобильного приложения и набрали онлайн кредитов в разных кредитных союзах.
«Я набрала «ПриватБанк» и «отвязала» свою карту… потом пошла в банк, но с моей карты уже были сняты 745 гривен. Обновила свой номер телефона – по времени это где-то 2 часа, зашла в гугл-аккаунт и увидела, что на меня набрали 11 займов в МФО», – вспоминает Татьяна.
Мошенники клонируют чужие сим-карты и присваивают номера следующим образом: приходят в сервис-центр мобильного оператора, чтобы восстановить якобы «утерянный» мобильный номер (на самом деле чужой). Далее называют три номера на которые вы чаще всего звонили (их дают неосмотрительные владельцы) и уже через десять минут получают новую симку, а старая блокируется.
Эксперты по безопасности советуют не сообщать никому свой финансовый номер или заказать у мобильного оператора виртуальный номер и привязать его к вашему паспорту – чтобы воры не смогли перевыпустить сим-карту без вашего ведома. Также сделать на телефоне двухэтапные аутентификации, чтобы мошенникам сложнее было взломать телефон и все приложения на нем.
Между тем Татьяну ее родственников, соседей и коллег на работе стали донимать коллекторы – они регулярно звонят с угрозами. Руководитель Татьяны попросила ее уволиться с работы по собственному желанию, так как звонки и угрозы звучали и в ее сторону. Татьяна пошла искать справедливости в суде, однако за несколько месяцев в Печерском райсуде столицы дело так и не начали слушать. Также женщина написала заявление в полицию и пытается открыть уголовное производство.
Юристы советуют в таких случаях добиваться от следователя открыть дело и внести его данные в ЕРГР, чтобы в другом судебном производстве требовать компенсацию за такие действия коллекторов. Также юрист видит здесь нарушение закона относительно незаконного использования коллекторскими компаниями персональных данных в отношении третьих лиц.
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