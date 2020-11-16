АМКУ снова отклонил обращение китайских партнеров Ярославского о покупке завода «Мотор Сич»

Антимонопольный комитет Украины отклонил уже третью заявку DCH Александра Ярославского и его китайских партнеров Skyrizon о покупке контрольного пакета акций ПАО «Мотор Сич», сообщили в пресс-службе DCH.
После очередного отказа инвесторы намерены снова просить у АМКУ разрешения на концентрацию акций компании-производителя авиационных двигателей.
В DCH настаивают, что АМКУ вернул заявку «под очередным формальным предлогом».
DCH и Skyrizon подали в Хозяйственный суд Киева иск с требованием обязать АМКУ рассмотреть заявку о покупке акций ПАО «Мотор Сич».
ПАО “Мотор Сич” является одним из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Продукция предприятия поставляется в более чем 100 стран мира.
После приватизации в 1990-х «Мотор Сич» контролировал Вячеслав Богуслаев, который был главой правления, гендиректором, а затем – почетным президентом компании.
В 2016 году крупные пакеты акций ПАО «Мотор Сич» были проданы иностранным компаниям. В декабре 2019 Богуслаев сообщил, что продал более 50% акций китайской Skyrizon Aircraft Holdings Limited за 250 млн долларов.
Продажей компании интересовалась СБУ. В апреле 2018 года были проведены обыски в ПАО “Мотор Сич” в Запорожье в рамках расследования уголовного производства о подготовке диверсии. По версии следствия, представители “иностранной компании” пытались перенести украинское производство и передать технологии современному заводу по производству авиадвигателей. А чтобы скрыть реальных покупателей акций, продажа контрольного пакета акций стратегического предприятия проводилась на адреса физлиц и компаний нерезидентов в объемах менее 10%. В 2017 году в рамках этого же расследования судом был наложен арест на 56% акций ПАО “Мотор Сич”.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине могут увеличить акциз на дизтопливо - бизнесменВчера, 16:04 - 1938 12
В Минздраве планируют ввести электронный рецепт на антибиотикиВчера, 17:23 - 624 7
Нацбанк против создания единого реестра счетов и банковских сейфовВчера, 16:33 - 893 7
В Украине цены на "коронавирусные" тесты завышены в десятки раз - СМИ2 ч. назад - 591 4
В приложении monobank появилась новая функция4 ч. назад - 1614 3
Как будет работать накопительная пенсионная система: законопроектВчера, 20:01 - 2954 2
Как уплачивается транспортный налог, если автомобиль приобретен на протяжении годаВчера, 14:37 - 2444
"Укрзализныця" запустит из Киева новый "Интерсити"6 ч. назад - 1942
В Украине могут увеличить акциз на дизтопливо - бизнесменВчера, 16:04 - 1938 12
В приложении monobank появилась новая функция4 ч. назад - 1614 3
Toyota запатентовала дрон для заправки автомобилей прямо в дороге20.11.2020, 12:10 - 768 2
Во Франции официально запустили 5G18.11.2020, 13:10 - 664 1
SpaceX запустила регулярный маршрут в космос16.11.2020, 12:10 - 852
Украинская компания придумала, как сделать обычные купе поездов двухэтажными (фото)13.11.2020, 11:56 - 4144 22
В Южной Корее протестировали беспилотные летающие такси (фото, видео)12.11.2020, 11:57 - 1351