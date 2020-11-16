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АМКУ снова отклонил обращение китайских партнеров Ярославского о покупке завода «Мотор Сич»

АМКУ снова отклонил обращение китайских партнеров Ярославского о покупке завода «Мотор Сич»

Антимонопольный комитет Украины отклонил уже третью заявку DCH Александра Ярославского и его китайских партнеров Skyrizon о покупке контрольного пакета акций ПАО «Мотор Сич», сообщили в пресс-службе DCH.

После очередного отказа инвесторы намерены снова просить у АМКУ разрешения на концентрацию акций компании-производителя авиационных двигателей.

В DCH настаивают, что АМКУ вернул заявку «под очередным формальным предлогом».

DCH и Skyrizon подали в Хозяйственный суд Киева иск с требованием обязать АМКУ рассмотреть заявку о покупке акций ПАО «Мотор Сич».

ПАО “Мотор Сич” является одним из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Продукция предприятия поставляется в более чем 100 стран мира.

После приватизации в 1990-х «Мотор Сич» контролировал Вячеслав Богуслаев, который был главой правления, гендиректором, а затем – почетным президентом компании.

В 2016 году крупные пакеты акций ПАО «Мотор Сич» были проданы иностранным компаниям. В декабре 2019 Богуслаев сообщил, что продал более 50% акций китайской Skyrizon Aircraft Holdings Limited за 250 млн долларов.

Продажей компании интересовалась СБУ. В апреле 2018 года были проведены обыски в ПАО “Мотор Сич” в Запорожье в рамках расследования уголовного производства о подготовке диверсии. По версии следствия, представители “иностранной компании” пытались перенести украинское производство и передать технологии современному заводу по производству авиадвигателей. А чтобы скрыть реальных покупателей акций, продажа контрольного пакета акций стратегического предприятия проводилась на адреса физлиц и компаний нерезидентов в объемах менее 10%. В 2017 году в рамках этого же расследования судом был наложен арест на 56% акций ПАО “Мотор Сич”.

По материалам Зеркало Недели
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