Гендиректор PayPal рассказал, что произойдет с Bitcoin в будущем

Вариантов применения Bitcoin со временем будет все больше, а ценность первой криптовалюты в перспективе лишь возрастет. Такое мнение в интервью CNBC вчера высказал глава PayPal Дэн Шульман, передает Banker.ua.

По словам гендиректора PayPal, пандемия COVID-19 ускорила цифровизацию финансов: от 40 до 70% потребителей сегодня не хотели бы иметь дело с наличными деньгами.

PayPal, в свою очередь, намерен не только упростить операции по покупке, продаже и хранению криптовалюты, но и позволить ей стать источником финансирования «для всех транзакций с 28 млн продавцов».

Дэн Шульман считает, что в перспективе Bitcoin станет более широко используемым и стабильным, а его ценность со временем будет лишь повышаться.

Стоит отметить, что первая криптовалюта заручилась поддержкой не только финансистов, экспертов и участников рынка, но и знаменитостей. Так, на днях о гигантском потенциале BTC заявил сын легендарного «битла» Джона Леннона Шон.

По его словам, Bitcoin дает людям свободу, плюс, в отличие от золота, цифровые монеты легко перемещаются. Шон Леннон называл Bitcoin «полностью независимым», в чем, собственно, и кроется его сила.

Согласно данным торгов, стоимость первой криптовалюты на большинстве крупнейших бирж достигает на этой неделе $18 391: Bitcoin подорожал на 0,24%. При этом на Binance курс ВТС упал на 0,44%, достигнув отметки $18 374.

Напомним, ранее сообщалось о том, что, по мнению руководителя криптобиржи OKCoin, курс ВТС в 2021 году подпрыгнет до $80 000 – 100 000, как только капитализация рынка Bitcoin вырастет до 25% от мировой капитализации золота ($9 трлн).