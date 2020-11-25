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Полноценный локдаун может спасти Украину, но есть условие, – Фурса

Полноценный локдаун может спасти Украину, но есть условие, – Фурса

Украину мог бы спасти полноценный локдаун, но при условии определенных договоренностей на международной арене.

Об этом сказал финансовый аналитик Сергей Фурса в интервью “Телеграф”. Он также разъяснил, кто и почему больше всего страдает от карантина выходного дня.

“Есть выход в виде полноценного локдауна. Вы спрашиваете, что бы я сделал? Я бы не поссорился с МВФ, чтобы у меня были в достаточном количестве деньги для поддержки бизнеса во время второго локдауна. А власть сама ввязалась в ситуацию, когда нет хорошего решения”, – уточнил он.

По мнению эксперта, от карантина выходного дня сильно страдает сектор услуг.

“Это так называемый третичный сектор экономики, который в Украине составляет около 60% ВВП. Большое место там занимает сектор торговли, но он карантинными ограничениями блокируется частично”, – сказал Фурса.

При этом, по мнению финансового аналитика, смещение походов по магазинам на будние дни ощутимо не повлияет на падение торгового и сервисного бизнеса.

“…В ТРЦ на выходные приходится 50% выручки. Предположим, часть этой выручки сдвинется на будни. Вы собирались идти на шопинг в субботу, но идете теперь в четверг-пятницу. Массового сдвига все равно не будет – не все смогут так переносить свои походы по магазинам. Поэтому вполне очевидны потери в 30-40%. Наверное, примерно такие же цифры и в ресторанном бизнесе”, – уточнил он.

Никаких оптимистичных прогнозов для экономики страны на сегодняшний день Фурса не назвал.

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По материалам Обозреватель
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