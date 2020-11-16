Сколько стоит "квадрат" нового жилья в Киеве (таблица)

Средняя цена на квартиры в новостройках Киева в октябре 2020 года составила 30 450 грн./кв.м. Относительно сентября средняя стоимость увеличилась на 0,9%.

Об этом свидетельствует аналитика 100realty.ua.

Медианная цена “квадрата” в новых квартирах столицы увеличилась за месяц на 1,4% и составила 26665 грн.

Снижение средних цен в прошедшем месяце наблюдалось в Святошинском (на 2,3%) и Днепровском (на 1,4%) районах. В остальных районах Киева рост составил от 0,2% в Шевченковском до 4% в Дарницком.

Цены по классам первичной недвижимости:

эконом-класс – 21998 грн./кв.м;

комфорт-класс – 26506 грн./кв.м;

бизнес-класс – 42983 грн./кв.м;

премиум-класс – 69056 грн./кв.м.



Таблица: 100realty.ua

Предложение на рынке. В структуре предложения первичного жилья преобладают новостройки комфорт-класса – 50% и бизнес-класса – 26%. Доля новостроек эконом -класса – 17%, премиум-класса – 7% от общего количества.

В октябре большее количество жилых комплексов в Киеве предлагалось в Голосеевском – 15%, Печерском и Шевченковском – по 14%, Дарницком – 12%, Соломенском – 11% районах. Меньшее количество новостроек в Деснянском, Днепровском, Подольском и Святошинском – по 7%, в Оболонском районе – 6%.