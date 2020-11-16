Все тендерные требования к бизнесу в Prozorro перейдут в электронный формат

Теперь на Prozorro будет легче анализировать тендеры и отслеживать нарушения, а конкуренция на торгах возрастет.

Об этом Finance.ua сообщили в пресс-службе Prozorro.

Переход на е-формат документов будет происходить постепенно. На первом этапе, 3 декабря, в электронный формат перейдут критерии добропорядочности в публичных закупках. Они показывают, не нарушал ли участник публичных торгов, например, антикоррупционное законодательство и не имеет ли он налоговой задолженности.

Постепенно в электронный формат также перейдут другие требования к участникам публичных закупок:

квалификационные критерии: имеет ли поставщик необходимую квалификацию для поставки того или иного товара или предоставления услуги, выполнения работ;

критерии предмета закупки: насколько товар, работы или услуги, которые предлагает поставщик, соответствуют требованиям заказчика.

Зачем это: благодаря этим нововведениям публичные закупки станут еще более доступными для анализа: общественные активисты, СМИ, контролирующие органы, бизнес и заказчики смогут видеть все требования любого тендера на веб-портале prozorro.gov.ua. Ранее эти требования можно было увидеть лишь в соответствующих документах в формате doc, pdf и др, которые отдельно загружались в систему Prozorro. Это существенно затрудняло машиночтение и анализ тендеров.

Что это даст обществу:

Бизнесу. Теперь потенциальные участники тендеров не забудут про ту или иную справку или требование заказчика: все они будут видны как на веб-портале Prozorro, так и в личном кабинете участников на электронных площадках системы. Таким образом, участники будут меньше допускать ошибки, которые сейчас могут приводить к их отклонению;

Государственным заказчикам. Поскольку участники будут меньше ошибаться в подготовке своих предложений, их количество на торгах увеличится – а значит увеличится и конкуренция. Большая конкуренция, как правило, приводит к снижению цены и как результат — экономия государственных средств. Поэтому благодаря нововведению государство сможет на одну и ту же сумму средств закупить больше товаров, работ или услуг;

Общественности, медиа и контролирующим органам. Анализ тендеров станет проще, откроются возможности для машиночтения данных.

“Вместе с воплощением электронных критериев вероятность того, что участники пропустят какую-то важную информацию о тендере, сводится к минимуму. Это также означает новый уровень прозрачности закупок и минимизирует возможности для нарушений или коррупции”, — отметил генеральный директор ГП “Прозорро” Василий Задворный.