Все тендерные требования к бизнесу в Prozorro перейдут в электронный формат

Теперь на Prozorro будет легче анализировать тендеры и отслеживать нарушения, а конкуренция на торгах возрастет.
Об этом Finance.ua сообщили в пресс-службе Prozorro.
Переход на е-формат документов будет происходить постепенно. На первом этапе, 3 декабря, в электронный формат перейдут критерии добропорядочности в публичных закупках. Они показывают, не нарушал ли участник публичных торгов, например, антикоррупционное законодательство и не имеет ли он налоговой задолженности.
Постепенно в электронный формат также перейдут другие требования к участникам публичных закупок:
Зачем это: благодаря этим нововведениям публичные закупки станут еще более доступными для анализа: общественные активисты, СМИ, контролирующие органы, бизнес и заказчики смогут видеть все требования любого тендера на веб-портале prozorro.gov.ua. Ранее эти требования можно было увидеть лишь в соответствующих документах в формате doc, pdf и др, которые отдельно загружались в систему Prozorro. Это существенно затрудняло машиночтение и анализ тендеров.
Что это даст обществу:
“Вместе с воплощением электронных критериев вероятность того, что участники пропустят какую-то важную информацию о тендере, сводится к минимуму. Это также означает новый уровень прозрачности закупок и минимизирует возможности для нарушений или коррупции”, — отметил генеральный директор ГП “Прозорро” Василий Задворный.
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