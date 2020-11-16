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Промышленное производство Донецкой области сократилось на 8,3%

Промышленное производство Донецкой области сократилось на 8,3%

Промышленное производство Донецкой области (без учета части временно оккупированной территории) в январе-октябре 2020 года по сравнению с январем-октябрем 2019 года сократилось на 8,3%.

В то же время в октябре впервые с начала года достигнута положительная динамика по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года. Месячный объем продукции увеличился по сравнению с октябрем 2019 года на 1,8%.

Однако восстановление спроса, который снизился в условиях карантина, введенного вследствие пандемии коронавирусной инфекции, в октябре замедлилось. Прирост производства по сравнению с предыдущим месяцем составил лишь 0,1% (в августе этот показатель составлял 6,4%, в сентябре – 2,9%) и был обеспечен за счет характерного для осеннего периода наращивания производства в топливно-энергетическом комплексе, а также сезонного увеличения ресурсов сельскохозяйственного сырья для пищевой промышленности.

Октябрьский объем продукции вырос по сравнению с сентябрем 2020 года в производстве кокса и продуктов нефтепереработки на 8,6%, добывающей промышленности и разработке карьеров – на 9,0%, производстве, поставке и распределении электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – на 18,4%, производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий – на 18,6%. Вместе с тем в октябре 2020 года наблюдался спад по сравнению с предыдущим месяцем в производстве резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции на 3,6%, металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий – на 8,1%, производстве химических веществ и химической продукции – на 10,6%, машиностроении – на 42,9%.

Производство электроэнергии в январе–октябре 2020 года по сравнению с январем–октябрем 2019 года сократилось на 22,4% и составило 9,6 млрд кВт/час. В октябре 2020 года объем произведенной электроэнергии был меньше, чем в октябре предыдущего года, на 9,9%, а по сравнению с сентябрем 2020 года он вырос на 21,5%.

По материалам ГУСДО
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