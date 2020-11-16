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В Кабмине разработали план действий по поддержке бизнеса

В Кабмине разработали план действий по поддержке бизнеса

Кабмин на прошлой неделе по поручению президента разработал план действий по поддержке бизнеса и отдельных отраслей, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает пресс-служба главы государства.

А уже на этой неделе Минэкономразвития должно доработать показатели по поддержке отдельных отраслей, пострадавших из-за введения карантина.

Шмыгаль пообещал, что государство поддержит предпринимателей. В свою очередь президент Владимир Зеленский отметил, что карантин выходного дня и дополнительные меры безопасности дают свои результаты.

“Мы должны сделать все, чтобы избежать полного локдауна. Пока статистика показывает, что нам удается сдерживать прогнозируемый рост. Также важно возобновить все экономические программы и начать новые, чтобы помочь как можно большему количеству людей. Ведь эпидемическая ситуация по всему миру влияет на экономику”, – подчеркнул Зеленский.

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, который также присутствовал на заседании, сообщил, что недельная динамика заболеваемости коронавирусом в Украине стабилизировалась. А глава Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что было выписано 1300 штрафов за нарушение масочного режима.

Кроме того, в течение выходных, 21-22 ноября, полицейские прекратили работу 1347 субъектов хозяйствования, которые работали вопреки карантинным ограничениям. По результатам проверок на представителей заведений-нарушителей составлено 1144 админпротокола.

По материалам УБР
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