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Перегруженные фуры: в бюджет поступило 1,6 миллиона штрафов

Перегруженные фуры: в бюджет поступило 1,6 миллиона штрафов

По итогам 16-23 ноября инспекторы Укртрансбезопасности и Нацполиция проверили почти 14 тыс. транспортных средств и насчитали 1,6 млн грн платы за перегруз.

Такой статистикой поделился министр инфраструктуры Владислав Криклий.

В разрезе регионов больше всего платы за проезд начислено в Одесской, Ровенской и Николаевской областях. Вместе с тем, в течение 16-23 ноября во сравнению с предшествующей неделей показатели эффективности габаритно-весового контроля (ГВК) повысились в Винницкой, Житомирской, Ивано-Франковской, Львовской, Николаевской, Одесской, Ровенской, Тернопольской и Черновицкой областях.

ТОП-3 нарушителей габаритно-весовых норм за 16-23 ноября:

1. На автодороге М-14 – авто Mercedes-Benz (перевозчик – ООО «СПМК-17») с перегрузом на 31%. Общий вес транспортного средства составил 52,45 т при норме 40 т. Начислена плата за проезд – 705,60 евро.

2. На автодороге М-14 – авто Mercedes-Benz (перевозчик – ООО «СПМК-17») с перегрузом на 22%. Общий вес транспортного средства составил 48,95 т при норме 40 т. Начислена плата за проезд – 361,08 евро.

3. На автодороге М-18 – авто Scania (перевозчик – ООО «Белогви») с перегрузом 33%. Общий вес транспортного средства составил 53,21 т при норме 40 т. Начислена плата за проезд – 267,30 евро.

Справка Finance.ua:

  • Мининфраструктуры находится на завершающем этапе внедрения Weigh Control System – единой системы контроля взвешивания автотранспорта и анализа движения на базе Центра обработки данных габаритно-весового контроля Укртрансбезопасности.
  • Она будет предусматривать автоматическую фиксацию перегруженных грузовиков и привлечение к ответственности тех, кто не соблюдает габаритно-весовых норм.
  • Также с ее помощью будет производиться планирование ремонтов и реконструкции дорожной сети на основе фактических данных о транспортной нагрузке и интенсивности движения.
По материалам Finance.UA
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