Налоговики разоблачили мошенническую схему на рынке ценных бумаг на более чем 21 млн грн

Налоговиками разоблачена мошенническая схема на внебиржевом рынке ценных бумаг на сумму свыше 21 млн гривен.
Об этом говорится в сообщении Государственной налоговой службы Украины.
В результате анализа и мониторинга операций с ценными бумагами установлено, что рядом субъектов хозяйственной деятельности проведены операции по купле-продаже акций в документарной форме. При этом их регистрация была отменена еще в 2009 году решением Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.
По материалам аналитического исследования, собранным управлением борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ГНС в Запорожской области, усматриваются правонарушения по признакам, предусмотренным статьями 209, 212 УК Украины.
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Сейчас ГУ ГНС в Запорожской области принимаются меры по возбуждению уголовного производства и прекращению обращения «мусорных» ценных бумаг.
Информация о фактах злоупотребления на рынке ценных бумаг направлена в Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку для соответствующего реагирования.
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