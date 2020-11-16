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«Шеринг от Дії»: где и как он может понадобиться

Ранее, в октябре на Diia Summit министр цифровой трансформации Михаил Федоров представил Дія 2.0 – обновленную версию приложения государства в смартфоне. Среди функционала приложения появилось много нового.

Среди новых документов были представлены: карточка налогоплательщика; справка ВПЛ (переселенца); свидетельство о рождении ребенка; электронная прописка в паспортах и ​​свидетельстве. Новые продукты в приложении, которые были представлены – это «шеринг» документов, оплата штрафов за нарушение ПДД (фото- и видеофиксация); оплата долгов по исполнительным производствам.

О возможностях и использовании электронных документов в «Дії» рассказал на FinRetail-2020 Денис Иванов, руководитель экспертной группы Департамента цифрового развития Министерства цифровой трансформации.

«Сейчас существуют несколько сценариев, как можно сделать шеринг. Шеринг документов – это не только возможность непосредственно поделиться этим документом, это и возможность валидировать документ, то есть подтвердить свою личность и убедиться в правдивости этого документа. Есть возможность это сделать оффлайн – на точках доступа в магазинах или отделениях банка. Можно сделать онлайн, если это онлайн магазин и необходимо оставить какие-то свои данные, или подтвердить свои паспортные данные», – сообщил Иванов.

Когда может понадобиться для ритейла «шеринг»:

  • приобретение алкогольно-табачной продукции и чтобы удостовериться в возрасте покупателя продукции;
  • выдача оплаченных онлайн-заказов и доставки оплаченных товаров, где нужно валидировать человека;
  • предъявление документов, владелец которых имеет право на скидки и льготы (в «Дії» уже есть 8 документов: биометрический и загранпаспорт, паспорт оформления ID-карты, свидетельство о рождении ребенка, студенческий билет, водительское удостоверение и другие).

Технически есть возможность «шерить» каждый из этих документов, юридически – нужно пройти соответствующие процедуры для того, чтобы иметь возможность оформить правильно соответствующий запрос и получить эти документы для ваших бизнес-процессов, добавил он.

О пользе «шеринга» при возврате товара. «При возврате товара нужно предъявлять документ, чтобы компания могла заполнить соответствующие данные для оформления товара, который был приобретен заранее. Для электронной коммерции – это возможность оформления кредита на приобретение товара онлайн, или возврат товара в любых жизненных ситуациях», – сообщил Иванов.


О безопасности электронных документов в “Дії”. По словам Иванова, “Дія” не хранит никакой информации о людях. Вся информация, которую вы видите в приложении о себе, или если вы проверяете другого человека, генерируется в момент запроса в реестрах подключаемых устройств. “Дія” получила сертификат КСЗИ (комплексная система защиты информации – ред.), что полностью гарантирует безопасность хранения технологии информации.

Справка Finance.ua:

  • Валидация – это возможность проверить пользователя цифрового документа «Дії». Пример: продать какой-то товар из категории табачных изделий или алкогольных напитков, где нужно подтвердить наличие определенного возраста для приобретения данного товара.
  • Шеринг – сервис, позволяющий получить копии (данные) цифровых документов клиентов сразу в вашу информационную систему.

Что такое приложение «Дія» и как им пользоваться 📱

По материалам Finance.UA
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