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Доллар может упасть до 20% из-за восстановления мировой экономики

Доллар может упасть до 20% из-за восстановления мировой экономики

Благодаря появлению вакцины от COVID-19 и восстановлению мировой экономики доллар может упасть до 20%.

Об этом пишет Financial Times.

Банки, у которых уже были негативные прогнозы по доллару в следующем году, ухудшили ожидаемые показатели на фоне появления новых клинических испытаний. Аналитики Wall Street ожидают, что с появлением вакцины доллар “упадет” из-за роста уверенности в мировой экономике.

Восстановление экономики и уверенности на рынках дает возможность прибегать к более рискованным шагам. Тем не менее доллар – валюта, которая пользуется особым спросом во времена кризиса в качестве “гаранта безопасности”. Так было и во времена первых вспышек COVID-19.

Таким образом, прогнозы банков показывают падение доллара до 20% в следующем году. Аналитики сравнивают ожидаемую ситуацию в следующем году с падением, наблюдавшимся в середине 2000-х.

Тогда доллар достиг падения в 33% за несколько лет. Спрос на другие валюты на развивающихся рынках стремительно рос, ведь инвесторы шли по низким процентным ставкам. Тенденцию остановил мировой кризис 2008 года.

Консенсус-прогнозы Bloomberg показывают ожидаемое падение индекса доллара около 3% к концу следующего года. Евро в настоящее время может достичь 1,21 доллара против 1,18 доллара на данный момент.

В Morgan Stanley, американском инвестиционном банке, ожидают падения индекса на 4% благодаря росту валют Норвегии, Швеции, Новой Зеландии и Австралии. По мнению аналитика компании, евро будет стоить 1,25 доллара в конце 2021 года.

Банковские аналитики также отмечают, что повышение США учетной ставки приведет к оттоку инвесторов в поиске лучших условий, что еще больше скажется на показателях доллара.

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По материалам Економічна Правда
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