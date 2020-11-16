Что происходит с Bitcoin - мнение экспертов

С середины октября цена биткоина росла достаточно стремительно с ~ 11,5 тыс. долларов США до текущей цены ~ 18 тыс. долларов США. Сейчас многие ожидают, что биткоин может продолжить свое укрепление и превысить отметку в 20 тысяч, установив таким образом наивысшую ценовую отметку.

Об этом пишет BINANCE.

Для контекста и объяснения роста биткоина есть несколько факторов, но однако ни один их них не может полностью объяснить рост цены, не говоря уже о том, чтобы делать какие-либо прогнозы относительно будущей цены биткоина.

Важно отметить, что биткоин стал восприниматься как защитный актив от инфляции. Можно предположить, что правительства многих стран будут следовать призывам таких организаций, как МВФ, и продолжать оказывать экономическую помощь странам, наиболее пострадавшим от COVID-19. Но такие меры чреваты дальнейшим ростом инфляции, и, следовательно, увеличением вероятности перетекания инвестиционных средств в активы-убежища.

И по факту инвестиционные средства уже частично перетекли в такие активы. Доходность золота с начала года до настоящего времени составляет 23%, а биткоин демонстрирует аналогичную, но очень выраженную тенденцию с доходностью около 248% с начала года. Помимо MicroStrategy, очень многие организации добавили биткоины в свои портфели.

Очень часто факторы, которые почему-то принято игнорировать, а именно рыночная инфраструктура и регулирование, доступные финансовые продукты и услуги, играют не менее важную роль в объяснении “ралли” биткоина.

Благодаря развитию регулирования за последние три года появились лицензированные кастодиальные организации. Например, Grayscale Bitcoin Trust теперь управляет 515 000 BTC в своем трасте и продолжает расти (+ 25 000 BTC за последние 14 дней).

Процесс выхода на рынок упрощен, теперь доступны продукты с поддержкой широкого диапазона валют, интерфейсы и юзабилити криптовалютных проектов стали значительно лучше.

Выросла доля рынка фьючерсов и деривативов. Открытый интерес Биткойна (состоящий как из фьючерсных, так и из бессрочных контрактов) недавно достиг своего предельного значения и превышает 6 миллиардов долларов США.

Высоколиквидные активы (например, стейблкоины), внебиржевые рынки, несколько лицензированных биржевых платформ и даже децентрализованные биржи с гарантированным матч-мейкингом (например, Uniswap с токенами BTC на Ethereum) – все для того, чтобы дать инвесторам возможность получить доступ к биткоинам и ликвидировать свои позиции при необходимости.

Проще говоря, рыночная экосистема во многом сформировалась за последние три года. Теперь, когда возросшая макроэкономическая неопределенность могла сподвигнуть частных и институциональных инвесторов еще раз обратить внимание на Биткоин и всю крипто-экосистему, картина изменилась.

Во многих странах компании могут законно держать в своих портфелях биткоины. На рынке деривативов можно выстраивать сложные позиции. Теперь можно получить доступ к высокой ликвидности как внутри сети, так и через внебиржевые рынки, а также иметь высококачественные актуальные данные внутри сети. Таким образом, многие из факторов, которые инвестор может искать на развивающемся рынке, теперь присутствуют на криптовалютном, и будут поддерживать всю экосистему в будущем.