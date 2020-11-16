Операторы рассказали, когда в Украине можно ожидать 5G

Мобильные операторы Lifecell, “Vodafone Украина” и “Киевстар” заявили, что запуска 5G стоит ожидать не ранее 2022 года.

Об этом сообщает AIN.ua.

Директор по стратегии “Vodafone Украина” Дмитрий Пономаренко сообщил, что 4G в течение ближайших лет будет оставаться основной технологией передачи данных для большинства пользователей.

“5G будет давать новый опыт там, где эти 2 характеристики крайне важны. Например, для беспилотных автомобилей 5G поможет ликвидировать опасную задержку сигнала на большой скорости. Скорость роботов и унификация инфраструктуры будут важными для промышленности. С остальными задачами успешно справляется и 4G”, – пояснил он.

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Vodafone планирует сосредоточить инвестиции на развертывании сетей 4G на всей территории Украины, а не на точечном внедрении 5G.

В Lifecell считают, что качественного 4G достаточно для абонентов. Инвестиции в 5G могут замедлить развитие 4G в регионах.

“Если государство хочет развивать 5G-технологию, не останавливая при этом развитие 4G, то верным решением было бы предоставить операторам частоты под новую технологию в безвозмездное пользование. Другие варианты могут привести к замедлению развития 4G в регионах, при этом в больших городах операторы запустят еще и 5G. Таким образом мы только усилим уже существующее цифровое неравенство”, – добавили в lifecell.

В “Киевстаре” также сосредоточились на развитии 4G.

“Украинские мобильные операторы сосредоточены на развитии технологии LTE/4G, которая на отечественном телеком-рынке не так давно. В ближайшие 2 года операторы планируют обеспечить доступ к скоростной передаче данных в сетях 4G для 90 процентов населения”, – заявили в компании.