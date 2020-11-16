Верховный суд отменил взыскание 108 млн грн штрафа с «АТБ-маркет»

Верховный суд 11 ноября частично удовлетворил иск ООО “АТБ-Маркет” к Офису крупных налогоплательщиков Государственной налоговой службы (ГНС) и отменил налоговое уведомление-решение от 26 декабря 2018-го в части начисления штрафных санкций в размере 107,7 млн грн.
Об этом сообщает Finbalance.
Дело в том, что в ходе налоговой проверки налоговики, согласно судебным материалам, установили факты несвоевременной регистрации налоговых накладных/расчетов корректировок на общую сумму НДС 1,077 млрд грн.
Днепропетровский окружной админсуд как суд первой инстанции удовлетворил упомянутое исковое требование “АТБ-Маркет” и пришел к выводу, что применение ответчиком штрафа за нарушение сроков регистрации налоговых накладных, которые не предоставляются покупателю (получателю), в этой спорной ситуации является противоправным.
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