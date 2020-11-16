Идея Банк признан «Мобильным прорывом года» в рамках Mastercard Day 2020

Международная платежная система Mastercard провела традиционную ежегодную конференцию Mastercard Day 2020. В этом году мероприятие прошло в формате онлайн.
Традиционно награды «Достижения 2020» в разных номинациях получили украинские банки, которые продемонстрировали успехи в своих приоритетных направлениях. Всего наградами были отмечены 10 банков.
Идея Банк получил награду «Mobile breakthrough 2020» за проект мобильного банкинга О.Банк, который был выведен на рынок в начале 2020 года.
«Первая категория номинаций для тех – для кого все трудности только подвод для того, чтобы сделать первый шаг, взять новую высоту, шаг для тех, кто действует вне шаблонов, кто берет на себя смелость, кто дерзает, и реально получает крутые результаты. – Отметила во время онлайн-награждения Анна Онищенко, вице-президент по работе с клиентами Mastercard в Украине и
Молдове. – Запускать новый масштабный проект в нестабильное время – показатель смелости и уверенности в своих силах, а когда он становится еще ярким и успешным – это действительно прорыв».
Приложение O.Bank имеет ряд как классических функций дистанционного банкинга (отображение счетов, переводы средств, платежи мобильной связи, интернета и телефонии, открытие депозитов и погашения кредитов, обмен валют), так и ряд нововведений.
В приложении интегрирован цифровой кошелек Masterpass®. Благодаря этому клиенты Идея Банка смогут использовать карты разных украинских банков, ранее зарегистрированные в Masterpass®, для удобных денежных переводов непосредственно в приложении. В планах – использование возможностей Masterpass® для осуществления других операций. Цифровой кошелек Masterpass® безопасно хранит данные платежных карт различных банков и платежных систем, предоставляя возможность рассчитываться онлайн быстрее и удобнее – без необходимости каждый раз вводить реквизиты карт для оплаты. Надежность и безопасность расчетов с Masterpass® гарантирована международными стандартами Mastercard.
Идея Банк Украина работает на рынке с 1989 года. За 30 лет практики банк сформировал деловую репутацию надежного финансового партнера, который предлагает потребителям продукты и сервисы европейского качества.
Идея Банк входит в европейскую финансовую группу Getin Holding S.A. (Польша).
Getin Holding S.A. (Польша) принадлежит 100% акций банка.
Банк предоставляет услуги в 82 отделениях и 200 консультационных центрах по всей Украине. Продуктами банка пользуются 300 тыс. клиентов.
Команда профессионалов банка объединяет 1,2 тыс. человек.
Mastercard (NYSE: MA), www.Mastercard.com — международная компания, которая специализируется на платежных решениях и технологиях. Компания управляет самой быстрой в мире платежной сетью, которая объединяет потребителей, финансовые учреждения, торговые предприятия, государственные организации и представителей частного сектора в более чем 210 странах и территориях. Продукты и решения Mastercard делают ежедневную коммерческую деятельность, такую, как покупки, путешествия, ведение бизнеса и управление финансами, более простой, безопасной и эффективной для каждого. Следите за нами в социальной сети Твиттер @MastercardNews, принимайте участие в обсуждениях на Cashless Pioneers Blog и подписывайтесь на свежие новости на Engagement Bureau.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцам предлагают по-новому начислять НДФЛВчера, 14:00 - 2721 11
Подписан закон о штрафах за отсутствие маски на лицеВчера, 15:00 - 2986 10
Куда, по мнению украинцев, следует направить средства из коронавирусного фонда (опрос)Вчера, 21:02 - 594 5
“Мы будем обеспечены чистой энергией, а окружающая среда – защищена”, - нардеп Гончаренко4 ч. назад - 475 4
Для вакцины Pfizer создали контейнеры с GPSПозавчера, 23:01 - 365 4
Украинцам без счетчика отключат газ: как установить и сколько стоит5 ч. назад - 7135 2
Реальные украинские зарплаты в 10 раз превышают официальные - СМИВчера, 13:00 - 5864 18
Подписан закон о штрафах за отсутствие маски на лицеВчера, 15:00 - 2986 10
Украинцам предлагают по-новому начислять НДФЛВчера, 14:00 - 2721 11
Рынок аренды жилья в Киеве6 ч. назад - 1868 1
Toyota запатентовала дрон для заправки автомобилей прямо в дорогеОколо часа назад - 45
Во Франции официально запустили 5GПозавчера, 13:10 - 349 1
SpaceX запустила регулярный маршрут в космос16.11.2020, 12:10 - 609
Украинская компания придумала, как сделать обычные купе поездов двухэтажными (фото)13.11.2020, 11:56 - 3209 19
В Южной Корее протестировали беспилотные летающие такси (фото, видео)12.11.2020, 11:57 - 987