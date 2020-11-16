Идея Банк признан «Мобильным прорывом года» в рамках Mastercard Day 2020

Международная платежная система Mastercard провела традиционную ежегодную конференцию Mastercard Day 2020. В этом году мероприятие прошло в формате онлайн.

Традиционно награды «Достижения 2020» в разных номинациях получили украинские банки, которые продемонстрировали успехи в своих приоритетных направлениях. Всего наградами были отмечены 10 банков.

Идея Банк получил награду «Mobile breakthrough 2020» за проект мобильного банкинга О.Банк, который был выведен на рынок в начале 2020 года.

«Первая категория номинаций для тех – для кого все трудности только подвод для того, чтобы сделать первый шаг, взять новую высоту, шаг для тех, кто действует вне шаблонов, кто берет на себя смелость, кто дерзает, и реально получает крутые результаты. – Отметила во время онлайн-награждения Анна Онищенко, вице-президент по работе с клиентами Mastercard в Украине и

Молдове. – Запускать новый масштабный проект в нестабильное время – показатель смелости и уверенности в своих силах, а когда он становится еще ярким и успешным – это действительно прорыв».

Приложение O.Bank имеет ряд как классических функций дистанционного банкинга (отображение счетов, переводы средств, платежи мобильной связи, интернета и телефонии, открытие депозитов и погашения кредитов, обмен валют), так и ряд нововведений.

В приложении интегрирован цифровой кошелек Masterpass®. Благодаря этому клиенты Идея Банка смогут использовать карты разных украинских банков, ранее зарегистрированные в Masterpass®, для удобных денежных переводов непосредственно в приложении. В планах – использование возможностей Masterpass® для осуществления других операций. Цифровой кошелек Masterpass® безопасно хранит данные платежных карт различных банков и платежных систем, предоставляя возможность рассчитываться онлайн быстрее и удобнее – без необходимости каждый раз вводить реквизиты карт для оплаты. Надежность и безопасность расчетов с Masterpass® гарантирована международными стандартами Mastercard.

Идея Банк Украина работает на рынке с 1989 года. За 30 лет практики банк сформировал деловую репутацию надежного финансового партнера, который предлагает потребителям продукты и сервисы европейского качества.

Идея Банк входит в европейскую финансовую группу Getin Holding S.A. (Польша).

Getin Holding S.A. (Польша) принадлежит 100% акций банка.

Банк предоставляет услуги в 82 отделениях и 200 консультационных центрах по всей Украине. Продуктами банка пользуются 300 тыс. клиентов.

Команда профессионалов банка объединяет 1,2 тыс. человек.

Mastercard (NYSE: MA), www.Mastercard.com — международная компания, которая специализируется на платежных решениях и технологиях. Компания управляет самой быстрой в мире платежной сетью, которая объединяет потребителей, финансовые учреждения, торговые предприятия, государственные организации и представителей частного сектора в более чем 210 странах и территориях. Продукты и решения Mastercard делают ежедневную коммерческую деятельность, такую, как покупки, путешествия, ведение бизнеса и управление финансами, более простой, безопасной и эффективной для каждого. Следите за нами в социальной сети Твиттер @MastercardNews, принимайте участие в обсуждениях на Cashless Pioneers Blog и подписывайтесь на свежие новости на Engagement Bureau.