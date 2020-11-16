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Апелляционный суд Киева объяснил решение об отмене заочного ареста Януковича

Апелляционный суд Киева объяснил решение об отмене заочного ареста Януковича

Апелляционный суд Киева разъяснил свое решение об отмене заочного ареста экс-президента Украины Виктора Януковича. Решение Печерского суда об аресте бывшего главы государства назвали незаконным.

Об этом сообщает пресс-служба Апелляционного суда Киева.

В суде заявили, что прокурором не доказан факт об объявлении Януковича в международный розыск.

“Специальное досудебное расследования (in absentia) осуществляется на основании постановления следственного судьи в отношении подозреваемого (кроме несовершеннолетнего), который скрывается от органов следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности и объявлен в межгосударственный и/или международный розыск”, – говорится в сообщении.

Защита предоставила судье Апелляционного суда информацию, что в отношении Януковича не размещалось сообщение Интерпола с “красным углом” и не размещался внутренний запрос с целью объявления его международного розыска по линии Интерпола.

Суд этой инстанции также обвинил Печерский суд в существенных нарушениях при оглашении своего решения. В частности, в оригинале заявления говорится, что арест Януковичу продлили в пределах срока досудебного расследования, до 10 июля 2021 года. Однако “копия постановления, предоставленная стороне защиты, не содержит определения срока его действия”.

Вместе с тем, коллегия судей апелляционной инстанции пришла к выводу об обоснованности подозрения в совершении Януковичем уголовного правонарушения, а также наличия рисков, что подозреваемый может скрываться от органов досудебного расследования.

Напомним, Киевский апелляционный суд отменил заочный арест экс-президента Украины Виктора Януковича по делу Майдана. Суд назначил новое рассмотрение дела в суде первой инстанции.

По материалам РБК-Украина
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