Апелляционный суд Киева объяснил решение об отмене заочного ареста Януковича

Апелляционный суд Киева разъяснил свое решение об отмене заочного ареста экс-президента Украины Виктора Януковича. Решение Печерского суда об аресте бывшего главы государства назвали незаконным.

Об этом сообщает пресс-служба Апелляционного суда Киева.

В суде заявили, что прокурором не доказан факт об объявлении Януковича в международный розыск.

“Специальное досудебное расследования (in absentia) осуществляется на основании постановления следственного судьи в отношении подозреваемого (кроме несовершеннолетнего), который скрывается от органов следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности и объявлен в межгосударственный и/или международный розыск”, – говорится в сообщении.

Защита предоставила судье Апелляционного суда информацию, что в отношении Януковича не размещалось сообщение Интерпола с “красным углом” и не размещался внутренний запрос с целью объявления его международного розыска по линии Интерпола.

Суд этой инстанции также обвинил Печерский суд в существенных нарушениях при оглашении своего решения. В частности, в оригинале заявления говорится, что арест Януковичу продлили в пределах срока досудебного расследования, до 10 июля 2021 года. Однако “копия постановления, предоставленная стороне защиты, не содержит определения срока его действия”.

Вместе с тем, коллегия судей апелляционной инстанции пришла к выводу об обоснованности подозрения в совершении Януковичем уголовного правонарушения, а также наличия рисков, что подозреваемый может скрываться от органов досудебного расследования.

Напомним, Киевский апелляционный суд отменил заочный арест экс-президента Украины Виктора Януковича по делу Майдана. Суд назначил новое рассмотрение дела в суде первой инстанции.