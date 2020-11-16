В Донецкой области разоблачили конвертцентр, через который вывели свыше 1,5 миллиарда

В Офисе генпрокурора заявили о прекращении деятельности конвертационного центра в Донецкой области, через который вывели более 1,5 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры прекращена деятельность конвертационного центра в рамках расследования уголовного производства по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах и злоупотребления властью или служебным положением, повлекших тяжкие последствия (ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 УК Украины).

По данным следствия, в течение 2019 – 2020 годов ряд предприятий, в том числе фиктивных, через конвертационный центр уклонялись от уплаты налогов в особо крупных размерах. Всего за период работы конвертцентра в теневой сектор экономики выведено более 1,5 млрд грн, что привело к уклонению от уплаты свыше 300 млн грн налога на добавленную стоимость.



Фото: Офис генпрокурора

Во время обыска в г. Славянске в офисном помещении обнаружены и изъяты финансово-хозяйственные документы, 56 печатей субъектов хозяйственной деятельности и черновые записи.

Мероприятия по разоблачению конвертцентра проводили следователи следственного управления Главного управления Нацполиции в Донецкой области при оперативном сопровождении Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях.