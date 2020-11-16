Доход майнеров биткойна достиг годового максимума

За 18 ноября суточный доход майнеров составил $21,19 млн, что является рекордным показателем в 2020 году.

Об этом свидетельствуют данные портала Blockchain.com.

По информации аналитиков компании Glassnodе, показатель вернулся на наблюдаемые до халвинга (уменьшение в два раза размера вознаграждения майнерам за добавление ими нового блока в блокчейн. — Ред.) уровни.

Согласно их данным, 18 ноября доход майнеров достиг рекордных $20,48 млн.

Ранее выручка майнеров обвалилась после сокращения вдвое вознаграждения за блок, которое произошло 10 мая. Одновременно резко снизился хешрейт.