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Инвесторы все чаще предпочитают биткоин золоту - Deutsche Bank

Инвесторы все чаще предпочитают биткоин золоту - Deutsche Bank

Новости о вакцинах против COVID-19 привели к заметным изменениям в предпочтениях инвесторов. Аналитики Deutsche Bank указали на «драматическое» расхождение динамики золота и биткоина.

Об этом сообщает ZeroHedge.

«Наблюдается рост спроса на биткоин, от тех инвесторов, которые прежде хеджировали риски инфляции и ослабления доллара через покупку драгоценных металлов», — предположили аналитики.

С начала года биткоин подорожал более чем в 2,5 раза. В ноябре его цена выросла на 31%. Достижения золота скромнее — с начала года драгметалл вырос в цене на 22,6%, в ноябре стал дешевле на 1%. Динамика указана на момент написания.

Напомним, аналитики Citibank предположили, что курс первой криптовалюты к концу 2021 года достигнет отметки в $318 315 благодаря закреплению в статусе цифрового золота в XXI веке.

Бывший партнер Джорджа Сороса миллиардер Стэнли Дракенмиллер допустил, что биткоин может оказаться лучшим инструментом для сохранения стоимости, чем золото.

По материалам Forklog
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