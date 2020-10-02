Инвесторы все чаще предпочитают биткоин золоту - Deutsche Bank

Новости о вакцинах против COVID-19 привели к заметным изменениям в предпочтениях инвесторов. Аналитики Deutsche Bank указали на «драматическое» расхождение динамики золота и биткоина.
Об этом сообщает ZeroHedge.
«Наблюдается рост спроса на биткоин, от тех инвесторов, которые прежде хеджировали риски инфляции и ослабления доллара через покупку драгоценных металлов», — предположили аналитики.
С начала года биткоин подорожал более чем в 2,5 раза. В ноябре его цена выросла на 31%. Достижения золота скромнее — с начала года драгметалл вырос в цене на 22,6%, в ноябре стал дешевле на 1%. Динамика указана на момент написания.
Напомним, аналитики Citibank предположили, что курс первой криптовалюты к концу 2021 года достигнет отметки в $318 315 благодаря закреплению в статусе цифрового золота в XXI веке.
Бывший партнер Джорджа Сороса миллиардер Стэнли Дракенмиллер допустил, что биткоин может оказаться лучшим инструментом для сохранения стоимости, чем золото.
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