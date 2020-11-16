В Калифорнии представили мощный электрический гиперкар (фото, видео)

Калифорнийский стартап Elation представил мощный электрический автомобиль Elation Hypercars Freedom.
Об этом сообщает портал Car Buzz.
Благодаря электрическому двигателю и батарее с мощностью в 100 или 120 кВт гиперкар сможет проехать до около 644 километров без подзарядки.
Общая мощность базовой модели составляет 1414 лошадиных сил, а еще более мощный вариант имеет 1903 л.с.
Стартовая цена базовой модели начинается от 2 млн долларов США.
Фото: Car Buzz
«Соединив мировой автоспорт с роскошью, мы создали чисто эмоциональный опыт вождения автомобилем», – сообщил соучредитель стартапа Карлос Сатуловси.
Отмечается, что компания также представила автомобиль Elation Freedom Iconic Collection, в котором установлен обычный бензиновый 5,2-литровый двигатель V10 от Lamborghini Huracan. Стоимость одного экземпляра начинается от 2,3 млн долларов США.
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