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В Калифорнии представили мощный электрический гиперкар (фото, видео)

В Калифорнии представили мощный электрический гиперкар (фото, видео)

Калифорнийский стартап Elation представил мощный электрический автомобиль Elation Hypercars Freedom.

Об этом сообщает портал Car Buzz.

Благодаря электрическому двигателю и батарее с мощностью в 100 или 120 кВт гиперкар сможет проехать до около 644 километров без подзарядки.

Общая мощность базовой модели составляет 1414 лошадиных сил, а еще более мощный вариант имеет 1903 л.с.

Стартовая цена базовой модели начинается от 2 млн долларов США.


Фото: Car Buzz

«Соединив мировой автоспорт с роскошью, мы создали чисто эмоциональный опыт вождения автомобилем», – сообщил соучредитель стартапа Карлос Сатуловси.

Отмечается, что компания также представила автомобиль Elation Freedom Iconic Collection, в котором установлен обычный бензиновый 5,2-литровый двигатель V10 от Lamborghini Huracan. Стоимость одного экземпляра начинается от 2,3 млн долларов США.

По материалам Обозреватель
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