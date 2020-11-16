Польша в три раза увеличила поставки газа в Украину

Польская нефтегазовая компания PGNiG в 2020 году втрое увеличила поставки газа в Украину.

Согласно отчету компании, в 2019 году было поставлено 0,33 млрд кубометров газа, а в 2020 году показатель вырастет до 0,95 млрд кубометров.

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“Мы отмечаем существенный рост экспорта газа в Украину”, – сказал заместитель главы компании по торговым вопросам Ярослав Врубель.

По его словам, для компании Украина – стратегически важный и перспективный партнер.