0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 2 0

Японский магазин использует работа, чтобы проверить, носят ли люди маски

Японский магазин использует работа, чтобы проверить, носят ли люди маски

В Японии магазин купил работа для того, чтобы тот определял дистанцию ​​между посетителями и наличие у них масок. В случае их отсутствия он вежливо попросит надеть маску.

Robovie – так зовут работа – разработан международным институтом передовых телекоммуникационных исследований в Киото. Он способен распознавать клиентов, которые не носят маски, и просить их прикрыться. Он также может вмешаться, когда они не смогут социально дистанцироваться, стоя в очереди, пишет theguardian.

Разработчики надеются, что эксперимент уменьшит тесный контакт между покупателями и персоналом. Они считают, что большинство людей будут чувствовать себя менее смущенными, когда подобные просьбы делать робот, а не человек.

В память робота предварительно загрузили информацию о планировке магазина. Он использует датчики и камеру для наблюдения, а также лазеры для измерения расстояния.

В Японии не было отмечено большого числа случаев заболеваний и смертей, которые наблюдаются в некоторых других странах. Однако недавний рост ежедневных случаев инфицирования Covid-19 привел к поиску новых мер по предотвращению переполнения больниц с приближением зимы.

По материалам Телеканал 24
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.