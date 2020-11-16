Сколько украинцев воспользовались услугой еМалятко

В Минцифры сообщили, что услугой еМалятко воспользовались более 33 тыс. новоиспеченных родителей.

“Сейчас еМалятко – первая и пока единственная государственная услуга, имеющая такие показатели. Она содержит 9 услуг в 1. Теперь родители ребенка вместо длинных очередей в бюрократических кабинетах могут за 30 минут оформить все необходимые документы при рождении ребенка онлайн на портале Дія”, – комментирует вице-премьер-министр Украины – Министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Минцифры проводит еженедельный мониторинг и анализ динамики оценок для совершенствования сервиса и еще лучшего предоставления услуги. На каждом pdf-заявлении еМалятко размещен qr-код на опрос по качеству предоставляемых услуг. Поэтому сразу после оформления услуги родители могут отсканировать код и оставить свой отзыв.

Сервис еМалятко доступен онлайн в 139 населенных пунктах, а оффлайн – в 381.

Перечень, где можно воспользоваться еМалятко, доступен по ссылке.

Сейчас команда Минцифры работает над тем, чтобы работники всех ЦПАУП, ГРАГС и родильных домов оказывали услугу еМалятко, а все украинцы могли ею воспользоваться.

Справка Finance.ua:

Сейчас с помощью “еМалятко” на портале “Дія” родители могут получить такие государственные сервисы:

регистрация рождения ребенка;

места его проживания;

определение происхождения ребенка;

оформление пособия при рождении;

оформление пособия на детей в многодетных семьях;

внесение сведений о ребенке в электронный реестр пациентов;

внесения сведений о ребенке в Единый государственный демографический реестр;

оформление индивидуального номера налогоплательщика;

определение принадлежности ребенка к украинскому гражданству;