Шмыгаль о накопительной пенсионной системе: Примерный объем средств составит 2-3 млрд грн в год

Участники накопительной пенсионной системы получат собственные пенсионные счета, которыми смогут воспользоваться после выхода на пенсию.
Об этом написал в Telegram премьер-министр Денис Шмыгаль.
Он отметил, что правительство внесет в парламент законопроект о введении накопительной профессиональной пенсионной системы (НППС). Такое решение было принято на заседании Кабмина. Профессиональную накопительную систему предлагается ввести для лиц до 35 лет, работающих в особо тяжелых и опасных условиях.
«Так, люди получат собственные пенсионные счета, которыми они смогут воспользоваться, когда выйдут на пенсию. Речь идет о тысячах гривен, которые человек сможет получить в качестве доплаты к своей пенсии. Примерный объем средств для такой накопительной системы составит 2-3 млрд грн в год. Расчеты, проведенные до 2050 года, показывают, что от введения такой системы выигрывают и работники, и работодатели, и вообще экономика страны», – сообщил Шмыгаль.
Правительственный законопроект предусматривает три профессиональные пенсионные программы:
По программе №1 работодателям придется дополнительно до 22% ЕСВ платить еще 15%, по программе №2 – 7%, по программе №3 – от 3% по согласованию с сотрудниками.
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