Шмыгаль о накопительной пенсионной системе: Примерный объем средств составит 2-3 млрд грн в год

Участники накопительной пенсионной системы получат собственные пенсионные счета, которыми смогут воспользоваться после выхода на пенсию.

Об этом написал в Telegram премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он отметил, что правительство внесет в парламент законопроект о введении накопительной профессиональной пенсионной системы (НППС). Такое решение было принято на заседании Кабмина. Профессиональную накопительную систему предлагается ввести для лиц до 35 лет, работающих в особо тяжелых и опасных условиях.

«Так, люди получат собственные пенсионные счета, которыми они смогут воспользоваться, когда выйдут на пенсию. Речь идет о тысячах гривен, которые человек сможет получить в качестве доплаты к своей пенсии. Примерный объем средств для такой накопительной системы составит 2-3 млрд грн в год. Расчеты, проведенные до 2050 года, показывают, что от введения такой системы выигрывают и работники, и работодатели, и вообще экономика страны», – сообщил Шмыгаль.

Правительственный законопроект предусматривает три профессиональные пенсионные программы:

Программа №1 дает право на получение пенсионных выплат после 50 лет при наличии страхового стажа от 25 лет у мужчин (из него на вредных профессиях (так называемый список №1) от 10 лет) и при наличии страхового стажа от 20 лет у женщин (из него на вредных профессиях от 7,5 лет).

Программа №2 дает право на получение пенсии после 55 лет при наличии страхового стажа от 30 лет у мужчин (из него на работе по списку №2 от 12,5 лет) и при наличии страхового стажа от 25 лет у женщин (из него на работе по спискам №1 и №2 от 10 лет).

Программа №3 дает возможность добровольно вступить в НППС на условиях, определенных в коллективных договорах, и на получение пенсионных выплат по достижении 55 лет.

По программе №1 работодателям придется дополнительно до 22% ЕСВ платить еще 15%, по программе №2 – 7%, по программе №3 – от 3% по согласованию с сотрудниками.

Справка Finance.ua:

Кабмин одобрил проект закона о накопительной профессиональной пенсионной системе. Такое распоряжение принято на заседании 18 ноября. Проект касается работников, занятых на вредных предприятиях.

В Украине в 2021 году на пенсию в 60 лет смогут выйти только те, у кого 28 лет стажа. Таким образом, минимальное требование увеличится еще на 12 месяцев. В связи с этим, в ПФУ посоветовали украинцам идти двумя путями для получения недостающих лет стажа.

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