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Vivo показала полностью новую оболочку OriginOS с уникальными функциями

Vivo показала полностью новую оболочку OriginOS с уникальными функциями

Компания vivo в Китае презентовала фирменную программную оболочку OriginOS. Компания кардинально перерисовала весь интерфейс и добавила множество полезных функций.

OriginOS заметно отличается от всех существующих вариаций Android от других производителей. Много внимания vivo уделяет виджетам, внешне отчасти напоминающим таковые в iOS 14. Кроме того, иконки многих предустановленных приложений динамически меняются. Так, значок погоды будет отображать непосредственно текущую погоду в режиме реального времени. Пропущенные звонки, текстовые сообщения, файлы и заметки на устройстве также будут влиять на внешний вид системы.

Разработчики vivo также переработали навигацию по системе, предлагая целых 26 разных комбинаций жестов и других способов управления, позволяя пользователю подобрать самый удобный и оптимальный для себя вариант. Это могут быть разные наэкранные кнопки, жесты и т.д.


Фото: news.mydrivers.com

Помимо визуальных изменений в OriginOS было проделано много работы «под капотом». Была повышена плавность интерфейса системы и добавлена технология оптимизации памяти Multi-Turbo 5.0. Разработчики vivo уверяют, что за счёт интеграции ОЗУ и ПЗУ часть неиспользуемой встроенной памяти выполняет роль оперативной. Так, на устройствах с физическими 8 ГБ оперативки по факту получается 11 ГБ ОЗУ, а на смартфонах с 12 ГБ — 15 ГБ. Кроме того, приложения более эффективно используется внутреннее хранилище, а за счёт предварительной загрузки их запуск ускоряется на 40%.

Сроки релиза OriginOS и поддерживаемые устройства пока не объявлены.

По материалам 4PDA
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