Во Львове задержали банду, которая похищала деньги в офисах и банкоматах по Украине

Во Львове задержали группировку, которая похищала деньги из офисов и банкоматов. Всего зафиксировано по меньшей мере восемь эпизодов краж.
Об этом сообщает Национальная полиция.
Установлено, что группа из четырех жителей Львовской области в возрасте от 29 до 51 года занималась кражей из офисов, магазинов и банкоматов. Работала банда исключительно ночью, используя современные устройства для глушения и поиска радиосигналов. Также при подготовке краж они использовали различные автомобили, которые после “операций” продавали или отправляли на разборку для запчастей.
Пока правоохранительные органы установили причастность банды к восьми кражам во Львовской, Тернопольской и Волынской областях на общую сумму 3,5 миллиона гривен.
Утром в среду, 18 ноября, были задержаны все участники группировки. Двое из них пытались скрыться при задержании.
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