Во Львове задержали банду, которая похищала деньги в офисах и банкоматах по Украине

Во Львове задержали группировку, которая похищала деньги из офисов и банкоматов. Всего зафиксировано по меньшей мере восемь эпизодов краж.

Об этом сообщает Национальная полиция.

Установлено, что группа из четырех жителей Львовской области в возрасте от 29 до 51 года занималась кражей из офисов, магазинов и банкоматов. Работала банда исключительно ночью, используя современные устройства для глушения и поиска радиосигналов. Также при подготовке краж они использовали различные автомобили, которые после “операций” продавали или отправляли на разборку для запчастей.

Пока правоохранительные органы установили причастность банды к восьми кражам во Львовской, Тернопольской и Волынской областях на общую сумму 3,5 миллиона гривен.

Утром в среду, 18 ноября, были задержаны все участники группировки. Двое из них пытались скрыться при задержании.