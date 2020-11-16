Nissan представил обновленный популярный хэтчбек (фото)

Компания Nissan представила обновленный хэтчбек Micra.

Об этом сообщает пресс-служба производителя.

Отмечается, что модель 2021 получила другую головную оптику и переработанный передний бампер. Линейка комплектаций модели после рестайлинга расширилась: наряду с версиями Visia, Acenta и Tekna стали доступны новые выполнения N-Design и N-Sport.

Что касается технических параметров, то на смену прежним моторам объемом 0,9 литра пришли новые литровые “турботройки” отдачей 100 и 117 лошадиных сил. Как опция покупателям будет предложена вариаторная трансмиссия.



Фото: europe.nissannews.com

Созданная специально для европейского рынка, Nissan Micra завоевала широкую популярность у покупателей. С момента запуска нынешнего поколения в 2017 году более чем 230 тысяч европейцев стали счастливыми обладателями этой модели. Интересно, что это первая модель Nissan, производство которой организовали на заводе компании Renault в пределах партнерских отношений между членами альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.



Фото: europe.nissannews.com

Продажа обновленной Micra стартует в конце ноября, а цена начинается с отметки 15 583 евро.