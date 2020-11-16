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Chrome 87 получил самый большой прирост производительности в истории

Chrome 87 получил самый большой прирост производительности в истории

Были времена, когда Chrome был, пожалуй, самым быстрым браузером, но с годами он стал требовать все больше и больше системных ресурсов. Google хочет исправить это. Компания представила обновление Chrome 87 – оно должно обеспечить браузеру «наибольший прирост в производительности браузера в истории».

По словам Google, Chrome поставит в приоритет активные вкладки, что снизит нагрузку на ЦП до пяти раз. В ходе тестирования компания обнаружила, что внутренние обновления могут увеличить время автономной работы системы на час с четвертью.

Google заявила, что Chrome 87 также запускается на 25% быстрее предыдущей версии и открывает вкладки на 7% быстрее. В то же время энергопотребление снизилось на 25%.

Апдейт также принесет пользователям возможность группировать открытые страницы на панели вкладок и производить поиск среди них. Кроме того, в адресной строке теперь можно не только вводить URL сайтов и поисковые запросы, но и зайти в настройки браузера, чтобы, например, удалить историю посещений.

По материалам ITsider.
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