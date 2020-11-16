Google Maps помогут избегать скоплений людей

В наши дни информация о том, что ресторан или вагон метро переполнен, используется не только для удобства, но и может потенциально спасти жизни некоторым слоям населения. Поэтому компания Google представила обновление для приложения “Карты”, в которое она добавила возможность отслеживать эту информацию в режиме реального времени.
Информация о загруженности доступна пользователям с 2016 года, однако из-за пандемии коронавируса и потребности соблюдать социальную дистанцию, количество локаций увеличат в пять раз. В частности эта функция появится в Украине.
Список локаций увеличится супермаркетами, аптеками, продуктовыми магазинами, заправками, парками и т.д. Кроме того, Google предложит заказать в приложении доставку еды и в режиме реального времени следить за ее перемещением (приготовлением и доставкой).
Кроме того, компания добавила в приложение режим Assistant Driving Mode. После его активации телефон превращается в основной дисплей, появляются большие кнопки с основными действиями и функциями приложений. Новый режим позволяет отправлять текстовые сообщения с помощью голосового ввода, совершать и принимать звонки и многое другое.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
“Мы будем обеспечены чистой энергией, а окружающая среда – защищена”, - нардеп ГончаренкоВчера, 09:36 - 1041 10
Украинцам без счетчика отключат газ: как установить и сколько стоитВчера, 09:01 - 27853 7
Минцифры прописало "жизненный цикл" предпринимателя в УкраинеВчера, 13:03 - 1750 4
"Укрзализныця" обновит 50 пассажирских вагонов за 450 миллионов гривенВчера, 20:24 - 92 3
Минцифры разрабатывает систему QR-кодов для посещения общественных мест: как это будет работатьВчера, 15:02 - 611 3
Украинцам без счетчика отключат газ: как установить и сколько стоитВчера, 09:01 - 27853 7
Рынок аренды жилья в КиевеВчера, 08:00 - 3048 1
Тест для котиков 🐱 или Что же может mono?Вчера, 10:33 - 2329
Покупателей квартир будут вносить в реестр инвесторовВчера, 11:01 - 1782 3
Минцифры прописало "жизненный цикл" предпринимателя в УкраинеВчера, 13:03 - 1750 4
Toyota запатентовала дрон для заправки автомобилей прямо в дорогеВчера, 12:10 - 170
Во Франции официально запустили 5G18.11.2020, 13:10 - 400 1
SpaceX запустила регулярный маршрут в космос16.11.2020, 12:10 - 650
Украинская компания придумала, как сделать обычные купе поездов двухэтажными (фото)13.11.2020, 11:56 - 3370 22
В Южной Корее протестировали беспилотные летающие такси (фото, видео)12.11.2020, 11:57 - 1043