Google Maps помогут избегать скоплений людей

В наши дни информация о том, что ресторан или вагон метро переполнен, используется не только для удобства, но и может потенциально спасти жизни некоторым слоям населения. Поэтому компания Google представила обновление для приложения “Карты”, в которое она добавила возможность отслеживать эту информацию в режиме реального времени.

Информация о загруженности доступна пользователям с 2016 года, однако из-за пандемии коронавируса и потребности соблюдать социальную дистанцию, количество локаций увеличат в пять раз. В частности эта функция появится в Украине.

Список локаций увеличится супермаркетами, аптеками, продуктовыми магазинами, заправками, парками и т.д. Кроме того, Google предложит заказать в приложении доставку еды и в режиме реального времени следить за ее перемещением (приготовлением и доставкой).

Кроме того, компания добавила в приложение режим Assistant Driving Mode. После его активации телефон превращается в основной дисплей, появляются большие кнопки с основными действиями и функциями приложений. Новый режим позволяет отправлять текстовые сообщения с помощью голосового ввода, совершать и принимать звонки и многое другое.