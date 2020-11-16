0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 12 0

Google Maps помогут избегать скоплений людей

Google Maps помогут избегать скоплений людей

В наши дни информация о том, что ресторан или вагон метро переполнен, используется не только для удобства, но и может потенциально спасти жизни некоторым слоям населения. Поэтому компания Google представила обновление для приложения “Карты”, в которое она добавила возможность отслеживать эту информацию в режиме реального времени.

Информация о загруженности доступна пользователям с 2016 года, однако из-за пандемии коронавируса и потребности соблюдать социальную дистанцию, количество локаций увеличат в пять раз. В частности эта функция появится в Украине.

Список локаций увеличится супермаркетами, аптеками, продуктовыми магазинами, заправками, парками и т.д. Кроме того, Google предложит заказать в приложении доставку еды и в режиме реального времени следить за ее перемещением (приготовлением и доставкой).

Кроме того, компания добавила в приложение режим Assistant Driving Mode. После его активации телефон превращается в основной дисплей, появляются большие кнопки с основными действиями и функциями приложений. Новый режим позволяет отправлять текстовые сообщения с помощью голосового ввода, совершать и принимать звонки и многое другое.

По материалам ITsider.
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.