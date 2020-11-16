2000 км без подзарядки: немцы создали батарею для электрокаров на основе нанотехнологий

Немецкая компания Fraunhofer совместно с голландскими SoLayTec и TNO презентовали новую батарею для электромобилей, обеспечивающую 2000 км пробега без подзарядки. Об этом пишет издание The Car Guide.

Новая батарея создана на основе технологии SALD (Spatial Atom Layer Deposition), суть которой сводится к созданию продуктивного пласта батареи толщиной всего в один атом. Как отмечает исследовательская группа, использование материала значительно увеличивается, так как электрохимическая реакция в батареях обычно происходит только на поверхности. Процесс SALD значительно увеличивает поверхность электродов и их способность накапливать энергию.

“В результате, электромобиль в состоянии проехать без подзарядки 1000 км на малой батарее, или 2000 км на большой батарее”, – цитирует издание Франка Верхагена, главу правления компании SALD BV, которая займется промышленным производством батарей на основе технологии нанопокрытия.

По его словам, новая технология также сокращает в пять раз время зарядки батареи.

Глава SALD BV утверждает, что новые батареи будут доступны на рынке уже в 2022 году. Сегодня компания ведет переговоры с автопроизводителями о серийных поставках батарей.