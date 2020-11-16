0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 31 0

Поставки "серых" смартфонов и другой электроники в Украину существенно упали

Поставки "серых" смартфонов и другой электроники в Украину существенно упали

Из-за карантинных ограничений в Украину стали меньше ввозить серой техники. Согласно данным GfK, в мае-августе этого года объемы поставок в страну, например, “серых” смартфонов сократились с 29% до 20%, по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.

На рынке становится меньше и других видов электроники и бытовой техники. По словам коммерческого директора сети “Фокстрот” Вячеслава Склонного, в деньгах доля серого импорта уменьшалась с 23% до 16%.

Аналитики компании CBR допускают, что уменьшение серого импорта произошло вследствие карантинных ограничений, которые сказались на передвижении частных лиц через границу. Это связано с тем, что частники очень часто “на своем” горбу перевозят смартфоны, телевизоры, технику для кухни и т.п.

Вместе с этим, говорят эксперты, очевидно, что карантин не повлиял на другие каналы нелегального импорта, такие как недостоверное декларирование, “почтовую контрабанду” (пересылка курьерской почтой на физлиц), коррупционные “специальные условия” для серых импортеров.

В данном случае необходимо системное противодействие таможенных и правоохранительных органов. И дело здесь не только в коррупции, говорят участники рынка, но и в увеличении подотчетности продавцов через фискализацию и обязанность объяснять происхождения товара.

По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы Криминал
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.