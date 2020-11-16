Поставки "серых" смартфонов и другой электроники в Украину существенно упали

Из-за карантинных ограничений в Украину стали меньше ввозить серой техники. Согласно данным GfK, в мае-августе этого года объемы поставок в страну, например, “серых” смартфонов сократились с 29% до 20%, по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.
На рынке становится меньше и других видов электроники и бытовой техники. По словам коммерческого директора сети “Фокстрот” Вячеслава Склонного, в деньгах доля серого импорта уменьшалась с 23% до 16%.
Аналитики компании CBR допускают, что уменьшение серого импорта произошло вследствие карантинных ограничений, которые сказались на передвижении частных лиц через границу. Это связано с тем, что частники очень часто “на своем” горбу перевозят смартфоны, телевизоры, технику для кухни и т.п.
Вместе с этим, говорят эксперты, очевидно, что карантин не повлиял на другие каналы нелегального импорта, такие как недостоверное декларирование, “почтовую контрабанду” (пересылка курьерской почтой на физлиц), коррупционные “специальные условия” для серых импортеров.
В данном случае необходимо системное противодействие таможенных и правоохранительных органов. И дело здесь не только в коррупции, говорят участники рынка, но и в увеличении подотчетности продавцов через фискализацию и обязанность объяснять происхождения товара.
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