Рынок потребительских 5G-услуг превысит $30 трлн через 10 лет - исследование

Объем рынка потребительских услуг на базе сетей пятого поколения (5G) может достичь $31 трлн до 2030 года.
Об этом говорится в исследовании Harnessing the 5G Consumer Potential, проведенном исследовательским подразделением ConsumerLab компании Ericsson.
По данным исследования, непосредственно операторы могут заработать на 5G-услугах $3,7 трлн, причем доход может быть выше в случае появления сопутствующих услуг.
Согласно исследованию, к 2030 году на одних только цифровых услугах операторы могут заработать $131 млрд, благодаря активному продвижению различных сценариев использования технологий 5G и пакетных предложений.
Сообщается, что почти половину этой суммы (40%) составят расходы абонентов на 5G-услуги с использованием видео, технологий дополненной и виртуальной реальности (AR и VR), а также игры.
При этом ожидается, что большую часть расходов абонентов к 2030 году составят услуги с эффектом дополненной реальности, в числе которых игры, шопинг и образовательные программы.
Авторы исследования прогнозируют, что благодаря заблаговременному формированию спроса потребителей на 5G-услуги можно будет добиться роста ARPU на 34%.
В то же время, пандемия коронавируса негативно сказалась на готовности абонентов повышать расходы ради 5G-услуг. Если в начале года средний пользователь был готов увеличить расходы на 20% ради 5G, то за этот год этот показатель сократился до 10%. По-прежнему увеличить свои расходы на 20% готовы около трети абонентов.
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