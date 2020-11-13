Межбанк: в среду валютный рынок начал постепенно оживать

Как мы и предполагали в своем утреннем прогнозе, валютный рынок в преддверии основных дней клиентских бюджетных платежей постепенно оживает.
С одной стороны, сегодня были более активны продавцы валюты из числа крупных экспортеров и это добавило предложения в начале сессии.
С другой – в первой половине дня не наблюдалось особого спроса на доллар и евро и лишь в обед и после него стали появляться достаточно крупные покупатели. Именно их выход позволил части продавцов с крепкими нервами и спекулянтам чуть подтянуть курс вверх к завершению торгов. Но ажиотажа при покупках не наблюдалось – скорее, это был торг среди небольшого количества игроков и как следствие – периодические перекосы спроса и предложения в момент выхода тех или иных компаний на рынок.
НБУ снова на торги не выходил. Выкупать регулятору пока было особо нечего, а реагировать на всплески в 2-3 копейки на долларе Нацбанку смысла не имело.
Сегодняшний аукцион Минфина по продаже ОВГЗ прошел откровенно слабо. Было продано бумаг на общую сумму 2,509 млрд гривен, из которых непосредственно в гривне лишь на 373,9 млн. Остальное – долларовые облигации под 3,77% годовых на $75,95 млн.
Продажа гривневых бумаг на такие незначительные суммы не окажет завтра никакого влияния ни на ресурсный, ни на валютный рынки. А на валютные облигации, по нашим данным, у покупателей уже есть необходимый объем средств именно в валюте. Так что дополнительного эффекта от проведения аукциона в части укрепления позиций гривны на межбанке ожидать не стоит.
Ход торгов:
В первые несколько часов сессии предложение явно превышало спрос и доллар с утренних 28,09/28,11 гривен к 11:00 просел до 28,085/28,10 гривен и затем закрепился на отметке 28,095/28,11 к полудню.
К обеду на торгах постепенно стал расти спрос на валюту, что быстро почувствовали как реальные продавцы, так и спекулянты. Их стараниями курс подтянули до 28,105/28,12 гривен к обеду и до 28,13/28,145 к 15 часам. Но и выше котировки уже пойти не могли, спрос стал быстро снижаться уже к 15:30 и в конечном итоге сессия завершилась уровнем 28,125/28,14 гривен за доллар.
Главные события 17 ноября на межбанке:
1. Доллар подешевел с 28,09/28,11 до 28,125/28,14 гривен к концу сессии.
2. Нацбанк не выходил на рынок.
3. Справочный курс НБУ на 12:00 зафиксирован на уровне 28,0954 гривен, а официальный на 18 ноября установлен на отметке 28,1067 гривен за доллар.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 28,13 / 28,14
евро – 33,43 / 33,45
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1873 / 1,1875
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