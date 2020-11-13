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Volkswagen направит на разработку электромобилей и цифровых технологий половину инвестиций в Европе

Volkswagen направит на разработку электромобилей и цифровых технологий половину инвестиций в Европе

Немецкий автопроизводитель Volkswagen Group намерен значительно увеличить и без того немалые инвестиции в разработку технологий для электромобилей. В минувшую пятницу компания объявила о планах направить в течение следующих пяти лет 73 млрд евро, или половину средств, предназначенных для инвестирования в Европе, на разработку электрических автомобилей, гибридных и других цифровых технологий.

Это значительно больше, чем 60 млрд евро, которые Volkswagen Group первоначально планировала потратить на развитие сектора электромобилей, что составляет 10 % её пятилетнего планового бюджета. Volkswagen Group владеет компаниями или имеет крупные доли в Audi, Porsche, Scania, Skoda, SEAT, Bentley, Bugatti и Lamborghini, помимо одноимённого бренда.

Volkswagen Group также заявила, что к 2030 году в её портфолио будет 70 моделей электрических автомобилей. К тому времени компания планирует выпустить 26 млн электромобилей, в том числе 19 млн на модульной платформе электрического привода (Mobile Electric Drive Toolkit, MEB).

«С самого начала взяв курс на будущее аккумуляторных электромобилей в Volkswagen Group, мы теперь являемся мировым лидером с нашими электрическими платформами и широким спектром электромобилей, — отметил гендиректор Volkswagen Group Герберт Дисс (Herbert Diess). — В ближайшие годы крайне важно также занять лидирующие позиции в области программного обеспечения для автомобилей, чтобы в будущем удовлетворить потребности людей в индивидуальной, устойчивой и полностью подключённой мобильности. С этой целью мы удвоили наши расходы на цифровизацию».

Автопроизводители, как правило, предпочитают заниматься основной деятельностью — выпуском автомобилей, отдавая на аутсорсинг всё остальное, но, похоже, Volkswagen считает, что сможет конкурировать и в сегменте программного обеспечения. В случае Volkswagen более совершенное программное обеспечение также является неотъемлемой частью разработки беспилотных автомобилей. Как заявила компания, доля её собственных разработок в используемом в автомобилях ПО вырастет с 10 до 60%.

По материалам internetua.com
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