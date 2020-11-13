Объемы займов "Доступные кредиты 5-7-9%" превысили 13 миллиардов

С момента старта программы “Доступные кредиты 5-7-9%” уполномоченные банки выдали 5594 займов на общую сумму в 13,134 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Из этой суммы 9,412 млрд грн выдали в качестве рефинансирования предварительно полученных займов, 2,5 миллиарда предприниматели получили на капитальные инвестиции и 1,222 миллиарда гривен в качестве антикризисных кредитов под 3%.

За последнюю неделю уполномоченные банки выдали 221 кредит на общую сумму в 444 миллиона гривен.



63% (610 млн гривен) от общей суммы заключенных за последнюю неделю сделок составляют сделки по рефинансированию предварительно выданных кредитов. 15% (143 миллионов гривен) – это выданные уполномоченными банками инвестиционные кредиты. И антикризисные кредиты под 3% составляют 22% (211 миллионов гривен)”, – говорится в сообщении.