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Газопровод для газа из Северного потока-2 запустят с опозданием

Газопровод для газа из Северного потока-2 запустят с опозданием

Из-за непредвиденных «задержек в строительстве» вторую ветку газопровода для Северного потока-2 запустят с опозданием на три месяца.

Вторую ветку газопровода Eugal, предназначенного для транспортировки газа из Северного потока-2, запустят с опозданием – 1 апреля 2021 года. Об этом говорится в пресс-релизе компании-оператора Gascade.

Первоначальный план предусматривал полную сдачу газопровода в эксплуатацию по состоянию на 1 января 2021 года. Запуск отложили из-за “непредвиденных задержек в строительстве новой газовой инфраструктуры”.

Первая ветка Eugal была запущена 1 января 2020 года. Ее мощность составляет 30,9 млрд куб. м газа в год. После завершения строительства второй ветки и компрессорной станции Radeland 2 полная мощность Eugal составит до 55 млрд кубометров природного газа в год.

Сейчас через газопровод Eugal транспортируется газ из действующего газопровода Северный поток. Это произошло после того, как Польша через суды добилась включения газопровода Opal под действие Третьего энергопакета ЕС, который обязывает резервировать мощности под независимых поставщиков.

Таким образом, Opal работает на половину мощности, а остальные объемы топлива транспортируются через Eugal.

По материалам НВ
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