Газопровод для газа из Северного потока-2 запустят с опозданием

Из-за непредвиденных «задержек в строительстве» вторую ветку газопровода для Северного потока-2 запустят с опозданием на три месяца.
Вторую ветку газопровода Eugal, предназначенного для транспортировки газа из Северного потока-2, запустят с опозданием – 1 апреля 2021 года. Об этом говорится в пресс-релизе компании-оператора Gascade.
Первоначальный план предусматривал полную сдачу газопровода в эксплуатацию по состоянию на 1 января 2021 года. Запуск отложили из-за “непредвиденных задержек в строительстве новой газовой инфраструктуры”.
Первая ветка Eugal была запущена 1 января 2020 года. Ее мощность составляет 30,9 млрд куб. м газа в год. После завершения строительства второй ветки и компрессорной станции Radeland 2 полная мощность Eugal составит до 55 млрд кубометров природного газа в год.
Сейчас через газопровод Eugal транспортируется газ из действующего газопровода Северный поток. Это произошло после того, как Польша через суды добилась включения газопровода Opal под действие Третьего энергопакета ЕС, который обязывает резервировать мощности под независимых поставщиков.
Таким образом, Opal работает на половину мощности, а остальные объемы топлива транспортируются через Eugal.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина стала худшей страной Восточной Европы по уровню благосостоянияВчера, 20:00 - 3182 27
Украинцы перебегают от газсбытов к Нафтогазу10 ч. назад - 2744 23
Шмыгаль представил "5 цифровых решений" для борьбы с пандемией в Украине7 ч. назад - 758 11
В Верховной Раде внесли изменения в законопроект о кассовых аппаратах11 ч. назад - 1796 10
Зарплату "в конвертах" получает каждый восьмой работник столицы12 ч. назад - 875 8
Миллиардер спрогнозировал "взрывной рост" и сказал, когда спадет пандемияВчера, 21:32 - 9517 2
ПриватБанк запустил бесплатные спецпакеты для ІТ-шников10 ч. назад - 2961
Украинцы перебегают от газсбытов к Нафтогазу10 ч. назад - 2744 23
В Минсоцполитики рассказали, кто получит повышение пенсии в декабре13 ч. назад - 2221
В Минфине рассказали, как предлагают изменить "налог на роскошь" (инфографика)6 ч. назад - 2013 4
SpaceX запустила регулярный маршрут в космосВчера, 12:10 - 361
Украинская компания придумала, как сделать обычные купе поездов двухэтажными (фото)13.11.2020, 11:56 - 2551 15
В Южной Корее протестировали беспилотные летающие такси (фото, видео)12.11.2020, 11:57 - 760
Мужчина совершил полет над Альпами с помощью чудо-костюма (видео)11.11.2020, 12:10 - 1484
Hyperloop совершил первую поездку с пассажирами (фото)09.11.2020, 12:10 - 2000 10