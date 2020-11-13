На фоне новостей о включении Tesla в список S&P 500 акции компании за час выросли на $40 млрд

В первый час после объявления новости о вхождении Tesla в список S&P 500 стоимость акций компании выросла на 12%.
Об этом пишет Electrek.
Согласно сообщению, акции компании Tesla резко пошли вверх после официальной новости компании о присоединении у списку S&P 500.
По данным портала, в первый час после объявления новости стоимость акций Tesla выросла на 12% или более чем 40 млрд долларов США рыночной капитализации.
Отмечается, что включение компании Маска в индекс S&P 500 ожидалось и ранее после того, как она пять кварталов подряд демонстрировала резкий рост в стоимости и стала одной из самых дорогостоящих компаний в мире.
Отметим, S&P 500 – это биржевой индекс, измеряющий показатели деятельности 500 крупных компаний, акции которых котируются на фондовой бирже.
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