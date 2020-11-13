Фондовые индексы «подскочили» после новости об эффективности второй COVID-вакцины

Мировые рыночные индексы продолжили рост после того, как американская компания Moderna, которая сейчас разрабатывает вакцину от коронавируса (COVID-19), заявила, что их вариант показал эффективность 94,5% предотвращения вируса у людей.

Об этом сообщает портал MarketWatch.

Британский индекс FTSE 100 вырос на 1,85%, немецкий DAX – на 1,02% и французский CAC40 – на 2,17.

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