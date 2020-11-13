Украина стала худшей страной Восточной Европы по уровню благосостояния

Украина заняла 92-е место в мировом рейтинге благосостояния. Это худший показатель среди стран Восточной Европы. Всего в рейтинге оценивали 167 стран.
Об этом говорится в отчете организации Legatum Institute.
На позицию Украины существенно влияет война на Донбассе, которая снижает показатель безопасности.
Кроме того, в Украине, по мнению аналитиков, ухудшилась ситуация относительно свободы собраний и объединений. В то же время вырос уровень толерантности, однако стоит работать над равными правами для всех религиозных течений. Однако Украина поднялась на четыре позиции, если сравнить с прошлогодним показателем.
Первые три места рейтинга заняли Дания, Норвегия и Швейцария. Худшие показатели у ЦАР и Южного Судана.
Для расчета индекса принимались во внимание 12 пунктов: безопасность, личная свобода, управление, социальный капитал, инвестиционный климат, условия предприятий, доступ к рынку и инфраструктура, экономическое качество, условия жизни людей, здоровье, образование и природная среда.
Фото: Legatum Institute
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