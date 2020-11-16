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Как изменятся "инструменты выбивания долгов" (инфографика)

Как изменятся "инструменты выбивания долгов" (инфографика)

SMS с угрозами, круглосуточные звонки, шантаж. Инструменты «выбивания долгов» в Украине сегодня напоминают мрачное Средневековье. Такое мнение высказала первый заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова для НВ Бизнес.

Как НБУ планирует ограничить вседозволенность и установить цивилизованные правила игры для коллекторов?

Что изменится после принятия общего законопроекта №4241:

  • Первое – проверка перед доступом на рынок и прозрачная структура собственности.

Банкам и финансовым компаниям будет запрещено привлекать коллекторов, которые не включены в реестр. О нелегальных коллекторах мы будем сообщать правоохранителям.

  • Второе – требования по этичному поведению.

Коллекторам будет прямо запрещено угрожать и шантажировать. Они не смогут вводить в заблуждение о размере долга и последствиях неисполнения договора, звонить ночью, скрывать номер. Представитель коллекторской компании должен будет сообщать должнику свою фамилию и имя, название кредитора и коллекторской компании, основание звонка и размер долга.

Если коллектор будет нарушать требования, понесет ответственность: от штрафов (50-100 тыс. грн) до исключения из Реестра коллекторских компаний.

  • Третье – банк или финансовая компания будут обязаны информировать заемщика о привлечении коллекторов.
    Эта информация будет прописана в кредитном паспорте. Кредитор также будет обязан публиковать информацию о коллекторских компаниях, с которыми сотрудничает, на своем веб-сайте и в местах предоставления услуг.
  • Четвертое – обязательный контроль коллекторов со стороны банков и финансовых компаний.

Главным источником информации о нарушениях будут обращения клиентов, как в банк или в финкомпанию, так и в Национальный банк.

Банк или финансовая компания должны рассматривать все обращения о нарушениях. Если коллектор в течение года как минимум дважды нарушил требования по этичному поведению, кредитор должен досрочно расторгнуть с ним договор.

Мои Fiнансы:

  • Как себя защитить:
  • нужно узнать название коллекторской компании, представители которой вам звонят. Если кредит вас не касается, следует объяснить ситуацию и попросить прекратить звонки;
  • если вам продолжают звонить насчет кредита, который вас не касается, обратитесь с письменной жалобой к руководству коллекторской компании, а также в контакт-центр НБУ по телефону 0 800 505 240;
  • также стоит обратиться к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека или в суд. Ведь именно они контролируют соблюдение законодательства о защите персональных данных. Если коллекторы все же угрожают, нужно обязательно обратиться в правоохранительные органы.

Что делать, если донимают коллекторы? 👀

По материалам Finance.UA
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