Как изменятся "инструменты выбивания долгов" (инфографика)

SMS с угрозами, круглосуточные звонки, шантаж. Инструменты «выбивания долгов» в Украине сегодня напоминают мрачное Средневековье. Такое мнение высказала первый заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова для НВ Бизнес.
Как НБУ планирует ограничить вседозволенность и установить цивилизованные правила игры для коллекторов?
Что изменится после принятия общего законопроекта №4241:
Банкам и финансовым компаниям будет запрещено привлекать коллекторов, которые не включены в реестр. О нелегальных коллекторах мы будем сообщать правоохранителям.
Коллекторам будет прямо запрещено угрожать и шантажировать. Они не смогут вводить в заблуждение о размере долга и последствиях неисполнения договора, звонить ночью, скрывать номер. Представитель коллекторской компании должен будет сообщать должнику свою фамилию и имя, название кредитора и коллекторской компании, основание звонка и размер долга.
Если коллектор будет нарушать требования, понесет ответственность: от штрафов (50-100 тыс. грн) до исключения из Реестра коллекторских компаний.
Главным источником информации о нарушениях будут обращения клиентов, как в банк или в финкомпанию, так и в Национальный банк.
Банк или финансовая компания должны рассматривать все обращения о нарушениях. Если коллектор в течение года как минимум дважды нарушил требования по этичному поведению, кредитор должен досрочно расторгнуть с ним договор.
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