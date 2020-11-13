В Великобритании начнут хранить энергию в сжиженном воздухе

Одной из ключевых проблем современной энергетики считается сложность хранения выработанной энергии. Решением может стать новая система CRYOBattery, которая должна стать недорогой и эффективной заменой традиционным аккумуляторам.

Одна из самых больших систем хранения энергии в Европе будет построена в Великобритании недалеко от города Манчестер. В основе технологии CRYOBattery лежит процесс сжижения воздуха путём его охлаждения до температуры -196 градусов по Цельсию. Специалисты уверяют, что это позволит превратить его в систему долговременного хранения и выделения энергии. Проект осуществляется при поддержке местного оператора Highview Power, избытки электричества которого и будут направлены в сеть CRYOBattery.

Суть технологии состоит в следующем: при охлаждении воздух становится жидким, после чего его можно успешно хранить в изолированных резервуарах с низким давлением. Когда требуется энергия, жидкий воздух нагревают, что приводит к его превращению в газ, который, значительно увеличиваясь в объёме, отдаёт аккумулированную энергию. Главными преимуществами CRYOBattery называются масштабируемость, относительно невысокая цена и долгосрочное хранение по сравнению с традиционными батареями.

Фото: newatlas.com

Highview Power уже построила две демонстрационные станции в Великобритании. Новый проект мощностью 250 МВтч уже получил правительственный грант в размере $13,2 миллиона. Запуск CRYOBattery ожидается в 2023 году, а его пиковая мощность позволит обеспечить питанием 50 000 домов в течение пяти часов. Важно учитывать, что проект будет хранить только чистую энергию, полученную из возобновляемых источников.