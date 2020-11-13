0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 27 0

В Великобритании начнут хранить энергию в сжиженном воздухе

В Великобритании начнут хранить энергию в сжиженном воздухе

Одной из ключевых проблем современной энергетики считается сложность хранения выработанной энергии. Решением может стать новая система CRYOBattery, которая должна стать недорогой и эффективной заменой традиционным аккумуляторам.

Одна из самых больших систем хранения энергии в Европе будет построена в Великобритании недалеко от города Манчестер. В основе технологии CRYOBattery лежит процесс сжижения воздуха путём его охлаждения до температуры -196 градусов по Цельсию. Специалисты уверяют, что это позволит превратить его в систему долговременного хранения и выделения энергии. Проект осуществляется при поддержке местного оператора Highview Power, избытки электричества которого и будут направлены в сеть CRYOBattery.

Суть технологии состоит в следующем: при охлаждении воздух становится жидким, после чего его можно успешно хранить в изолированных резервуарах с низким давлением. Когда требуется энергия, жидкий воздух нагревают, что приводит к его превращению в газ, который, значительно увеличиваясь в объёме, отдаёт аккумулированную энергию. Главными преимуществами CRYOBattery называются масштабируемость, относительно невысокая цена и долгосрочное хранение по сравнению с традиционными батареями.

Фото: newatlas.com

Highview Power уже построила две демонстрационные станции в Великобритании. Новый проект мощностью 250 МВтч уже получил правительственный грант в размере $13,2 миллиона. Запуск CRYOBattery ожидается в 2023 году, а его пиковая мощность позволит обеспечить питанием 50 000 домов в течение пяти часов. Важно учитывать, что проект будет хранить только чистую энергию, полученную из возобновляемых источников.

По материалам 4PDA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.