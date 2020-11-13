На государственную поддержку могут рассчитывать 10 региональных аэропортов

Госагентство инфраструктурных проектов (Укринфрапроект) начало серию встреч с руководством региональных аэропортов Украины для подготовки программы развития региональных воздушных гаваней на 2021 год.

13 ноября состоялась встреча с руководством аэропортов Херсон и Черкассы, 16 ноября – Винница и Ровно.

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На развитие региональных аэропортов Украины госбюджетом на 2021 год должно быть предусмотрено 3 млрд грн.

Согласно информации Укринфрапроекта, на господдержку в 2021 году могут рассчитывать 10 аэропортов: Херсон, Черкассы, Ровно, Винница, Ужгород, Ивано-Франковск, Черновцы, Полтава, Одесса и Днепр.