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Размер «второй» пенсии от Кабмина мало порадует украинцев

Размер «второй» пенсии от Кабмина мало порадует украинцев

В планах Правительства ввести в Украине накопительные пенсии. Но размер таких выплат со средней зарплаты в лучшем случае составит около 400 грн.

Об этом рассказала старший научный сотрудник Института демографии и социсследований Лидия Ткаченко.

Согласно проекту запуска накопительных пенсий, откладывать должны будут все работающие украинцы, которые не достигли определенного возраста.

При этом с каждой зарплаты будут забирать 4%. Больше отдавать не придется, эти 4% заберут с налогом из взносов, которые уже взымаются с зарплат.

Напомним, мнистерство социальной политики Украины работает над новым механизмом расчета выплат для пенсионеров, у которых 40 лет стажа и больше, но были маленькие зарплаты.

Предполагается, что таким пенсионерам размер выплат будут рассчитывать отдельно за период страхового стажа до 1 июля 2000 года и после этой даты.

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Как пенсионеру получить соцпомощь:

  • Для назначения временной финансовой помощи, лицам без необходимого пенсионного стажа нужно обратиться в органы социальной защиты населения по месту прописки или по адресу фактического проживания. К заявлению на оформление пособия приложить следующие документы:
  • документ, удостоверяющий личность пенсионера и его место жительства + ИНН;
  • справку об имеющемся страховом стаже (выдается в Пенсионном фонде на запрос пенсионера – в течение 5 рабочих дней);
  • декларацию о доходах и имущественном состоянии (заполняется на основании справок о доходах каждого члена семьи) за последние полгода, предшествующие месяцу обращения за назначением пособия.
По материалам Обозреватель
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