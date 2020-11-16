Размер «второй» пенсии от Кабмина мало порадует украинцев

В планах Правительства ввести в Украине накопительные пенсии. Но размер таких выплат со средней зарплаты в лучшем случае составит около 400 грн.
Об этом рассказала старший научный сотрудник Института демографии и социсследований Лидия Ткаченко.
Согласно проекту запуска накопительных пенсий, откладывать должны будут все работающие украинцы, которые не достигли определенного возраста.
При этом с каждой зарплаты будут забирать 4%. Больше отдавать не придется, эти 4% заберут с налогом из взносов, которые уже взымаются с зарплат.
Напомним, мнистерство социальной политики Украины работает над новым механизмом расчета выплат для пенсионеров, у которых 40 лет стажа и больше, но были маленькие зарплаты.
Предполагается, что таким пенсионерам размер выплат будут рассчитывать отдельно за период страхового стажа до 1 июля 2000 года и после этой даты.
Как пенсионеру получить соцпомощь:
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