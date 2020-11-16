Размер «второй» пенсии от Кабмина мало порадует украинцев

В планах Правительства ввести в Украине накопительные пенсии. Но размер таких выплат со средней зарплаты в лучшем случае составит около 400 грн.

Об этом рассказала старший научный сотрудник Института демографии и социсследований Лидия Ткаченко.

Согласно проекту запуска накопительных пенсий, откладывать должны будут все работающие украинцы, которые не достигли определенного возраста.

При этом с каждой зарплаты будут забирать 4%. Больше отдавать не придется, эти 4% заберут с налогом из взносов, которые уже взымаются с зарплат.

Напомним, мнистерство социальной политики Украины работает над новым механизмом расчета выплат для пенсионеров, у которых 40 лет стажа и больше, но были маленькие зарплаты.

Предполагается, что таким пенсионерам размер выплат будут рассчитывать отдельно за период страхового стажа до 1 июля 2000 года и после этой даты.

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Как пенсионеру получить соцпомощь:

Для назначения временной финансовой помощи, лицам без необходимого пенсионного стажа нужно обратиться в органы социальной защиты населения по месту прописки или по адресу фактического проживания. К заявлению на оформление пособия приложить следующие документы:

документ, удостоверяющий личность пенсионера и его место жительства + ИНН ;

справку об имеющемся страховом стаже (выдается в Пенсионном фонде на запрос пенсионера – в течение 5 рабочих дней);